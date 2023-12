Marco Schwarz unterwegs auf der Saslong. Läuft alles nach Plan, wird er fünf Rennen innert fünf Tagen bestreiten. REUTERS/LEONHARD FOEGER

St. Christina/Gröden - Im Grödner Tal soll am Donnerstag mit reichlicher Verspätung die erste Abfahrt der Männer in diesem Weltcupwinter der Alpinen stattfinden. Gröden übernahm eines der abgesagten Rennen von Zermatt/Cervinia, eine in Beaver Creek ausgefallene Abfahrt soll in Wengen nachgeholt werden.

So es das Wetter zulässt – die Prognosen stimmen zuversichtlich –, werden in den Südtiroler Dolomiten fünf Rennen innert fünf Tagen gegeben. Auf der Saslong steigt nach der Ersatzabfahrt ein Super-G am Freitag und die klassische Abfahrt am Samstag (je 11.45 Uhr, ORF 1), am Sonntag und Montag werden in Alta Badia Riesentorläufe ausgetragen.

Im ersten Abfahrtstraining dominierte Jared Goldberg. Der US-Amerikaner bewältigte das erste Abtasten auf der Saslong in 2:02,19 Min. am schnellsten. Favorit Aleksander Aamodt Kilde, fünffacher Sieger auf dieser Strecke, wies als Zweiter 0,25 Sekunden Rückstand auf. Daniel Hemetsberger kam als bester ÖSV-Rennläufer auf Rang fünf (+0,59), die vor ihm platzierten Stefan Rogentin (SUI) und Simon Jocher (GER) verzeichneten allerdings Torfehler.

Kriechmayr mit Rückstand

"Ich habe eine engagierte Fahrt gemacht und schon probiert, dass ich aufs Gas steige, weil eventuell morgen nichts geht", erklärte Hemetsberger mit Blick auf den Wetterbericht, der für Mittwoch, dem zweiten Trainingstag, Wind und Niederschlag prognostiziert. Marco Schwarz wurde Zwölfter (+1,21), während Vincent Kriechmayr als 14. bereits 1,58 Sekunden Rückstand hatte. Auf Rang 20 landete Christopher Neumayer (+2,31).

"Das ist schon sehr beeindruckend. Da muss man gescheit arbeiten, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Für die Abfahrt habe ich es schon gut im Kopf", sagte Gröden-Debütant Schwarz zur anspruchsvollen Strecke. Die Piste bezeichnete Kriechmayr als "spektakulär". "Ich würde jetzt nicht sagen ein Genuss, aber es ist trotzdem eine Abfahrt, die einem Abfahrer Spaß macht."

Grenzwertige Sprünge

Ein wenig Kopfzerbrechen bereiten allerdings einige Sprünge. "Die Weite ist gar nicht so das Thema, sondern eher der Luftstand", meinte der Oberösterreicher. Sein engerer Landsmann Hemetsberger ortete deswegen Änderungsbedarf. "Ich bin, glaube ich, ein ganz guter Springer, aber wenn ich so aufklatsche, dann taugt es mir von den Knie her nicht. Sollte es noch schneller werden, ist es wahrscheinlich schon über der Grenze."

Nach der Absagenflut soll nun am Donnerstag die langersehnte erste Saison-Abfahrt stattfinden. "Jeder ist gierig aufs Rennen, es wird auch Zeit", sagte Kriechmayr. Auf Allrounder Schwarz wartet ein dichtes Programm. "Die Samstag-Abfahrt muss ich mir noch anschauen. Aber wenn alles gut nach Plan lauft, werde ich die fünf Rennen sicher durchziehen." (APA, red, 12.12.2023)