Wladimir Putin will die Ukraine unterwerfen, aber auch Europa - und damit Österreich - sind bedroht. AP/Mikhail Klimentyev

Wir sind, trotz allem, ein wohlhabendes, friedliches Land, in dem es sich für die meisten recht angenehm lebt. Dennoch zeigt Umfrage nach Umfrage ein stark sinkendes Vertrauen in das politische System. Und eine starke Neigung zu einer extrem rechten Partei, die Österreich total zum Schlechteren wenden wird, wenn sie an die Macht kommt (was nicht unwahrscheinlich ist).

Woran liegt’s? Eine Vermutung: Österreichs Eliten zeigen keinen Willen zur Veränderung. Die Regierung, die Institutionen, die gesellschaftlichen Kräfte – sie werkeln so vor sich hin, üben sich großteils in Symbolpolitik, sie haben keinen Plan für Österreich.

Geopolitisch ist Österreich gemeinsam mit ganz Europa erstmals seit Jahrzehnten wieder ganz konkret bedroht. Wenn sich der russische Imperialist Wladimir Putin mit seinem Vorhaben durchsetzt, die Ukraine zu unterwerfen, dann wird er versuchen, seine Macht zuerst auf andere Teile des exsowjetischen Imperiums und dann auf ganz Europa auszudehnen. Wenn im Herbst 2024 Donald Trump in den USA gewählt wird, ist Europa so gut wie schutzlos. Putin wird nicht einmarschieren, aber einen wirtschaftlichen Preis erpressen.

Was ist die österreichische Politik in dieser Situation? Außer der Glaube, dass man sich mit dem Wladi schon z’sammsaufen können wird? Was will Österreich in der EU, außer Schimpfen und Blockieren?

Was will Österreich?

Zuwanderung wird von einem Großteil der Österreicher als Belastung empfunden. Ohne Zuwanderung sind unsere Dienstleistungs- und Sozialsysteme nicht aufrechtzuerhalten. Was will Österreich da eigentlich unternehmen?

Wir erleben soeben den größten Zusammenbruch eines österreichischen Konzerns. René Benko hat ein Kartenhaus errichtet, mit politischer Unterstützung. Kanzler Karl Nehammer sagt aber, das habe nichts mit Politik zu tun, das sei ein Fall fürs Insolvenzrecht. Was wollen wir tun, damit kein Lawineneffekt eintritt und solche ungesunden "Hure der Reichen"-Verhältnisse künftig unterbunden werden? Was will Österreich überhaupt als moderne Wirtschaftsstruktur?

Staatliche (Sozial-)Systeme, die früher als vorbildlich und jedenfalls als funktionstüchtig galten, weisen starke Anzeichen von Fehlfunktion auf. Die überlasteten Spitalsärzte demonstrieren in der Wiener Innenstadt. Ganze Medikamentenkategorien, auch solche gegen Covid, sind nicht mehr oder schwer zu bekommen. Das steht für eine ganze Reihe von versagenden Einrichtungen im bisher erfolgreichen österreichischen Modell.

Herausforderungen

Paul Lendvai schreibt in seinem Österreich-Buch, das nun auch in englischer Sprache (Austria behind the Mask) vorliegt: "Das westliche Modell von Liberalismus, parlamentarischer Demokratie, Rechtsstaat, Marktwirtschaft und Sozialversicherung, Pluralismus und Individualismus wird von der autoritären Herausforderung durch China und Russland bedroht, aber auch von populistischen Bewegungen rechts und links außen in den europäischen Gesellschaften".

Die Herausforderung ist fundamental. Was wollen die österreichischen Eliten? Haben sie das überhaupt schon begriffen? Was soll Österreich wollen? Davon mehr in einem zweiten Teil. (Hans Rauscher, 13.12.2023)