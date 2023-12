Sensoren im Helm könnten in Zukunft wertvolle Hinweise auf Konzentration und Gefühlszustand von Beschäftigten geben. Getty Images/iStockphoto

Wer schon einmal beim Schweißen zugesehen oder es sogar selbst einmal probiert hat, weiß: Der Vorgang erfordert höchste Präzision und Konzentration. Um Metallteile zu verbinden, stehen die Ausführenden oft stundenlang mit Schutzbekleidung und Helm am Schweißgerät. Bei modernen Fertigungsprozessen werden zumindest Spannung, Stromstärke und Dauer der Zündung des Lichtbogens von einem Computer an der Schweißstation übernommen.

Fingerspitzengefühl erforderlich

Die Station könne man sich vereinfacht wie einen Desktopcomputer vorstellen – mit einem Touch-Display und einem Drehknopf ausgestattet, erklärt Bernhard Anzengruber-Tanase, Senior Researcher beim COMET-Kompetenzzentrum Pro2Future: "Man schweißt im Endeffekt nur, drückt auf den Knopf. Aber die dutzenden Einstellungsvarianten am Interface und die Führung der Schweißnaht, das macht der Schweißer selbst."

Für jede zu schweißende Aufgabe gibt es ein Set an Parametern, die schon voreingestellt sind, man nennt das einen Job. Die Anpassungen rund um die voreingestellten Parameter obliegen dem Schweißer oder der Schweißerin selbst. Wird ein wenig schneller geschweißt, muss die Spannung reduziert werden, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Einstellungen lassen sich auch an den persönlichen Schweißstil anpassen. Doch das ist alles andere als trivial. Denn wählt man für eine bestimmte Schweißnaht einen falschen Job, wird damit das gesamte Produkt unbrauchbar.

Sensoren im Helm

Vor diesem Hintergrund entwickelt Pro2Future im Rahmen des Forschungsprojekts Artificial Personality for Cognitive Guidance and Recommender Systems (APECGR) einen Hightech-Schweißassistenten, der die zum Teil schwierigen Arbeitsbedingungen der Schweißenden verbessern soll. Als Kooperationspartner konnte dafür das Schweißtechnikunternehmen Fronius gewonnen werden. Über ein Set an Sensoren im Schweißhelm, am Handgelenk und am Schweißbrenner selbst sollen Fehler erkannt und korrigiert, aber auch kognitive Parameter wie Anstrengung oder Stress ermittelt werden.

Optimieren will man aber auch die Handhabung der Geräte, die von Generation zu Generation komplexer geworden sind. Das kann bedeuten, dass sich die Bedienoberfläche dynamisch an die Notwendigkeiten des vorliegenden Jobs anpasst und vorschlägt, welche Optionen der Arbeiter verwenden soll, und ausblendet, was er nicht braucht.

Digitale Aufpasser

Das Gerät soll andererseits auch anzeigen, wenn es zu grob behandelt wird. Ein Schweißbrenner ist zwar ein relativ solides Werkzeug, aber wiederholter harter Bodenkontakt schlägt sich dann doch negativ auf die Lebensdauer nieder.

Geht es nach dem Projektteam, soll das Schweißsystem der Zukunft den Arbeiter unmittelbar auf Fehler hinweisen können, etwa mit einer Vibration auf der Smartwatch. Dafür misst ein Blickverfolgungssystem (Eyetracker) im Helm mit einer Infrarotkamera die Bewegungen und die Dilatation der Pupillen – ein Indikator für kognitive Belastungen. Damit lässt sich erkennen, ob der Arbeiter konzentriert auf den Schweißpunkt sieht, ob er abgelenkt ist oder ob er eine Pause braucht. Vereinfacht gesagt erweitert sich die Pupille, je anstrengender die ausgeführte Aufgabe ist.

Trotz Unterstützung wird zukünftig beim Schweißen vieles in Handarbeit bewerkstelligt werden müssen. EPA

Smartwatch warnt

Hier käme dann ein innovatives Interface ins Spiel, das zum Beispiel über eine vibrierende Smartwatch auf diesen Fehler hinweist. Am Schweißkit selbst ist eine "inertial measurement unit" verbaut, ein Sensor, der Beschleunigung und Drehmoment misst und registriert, wenn das Gerät grob behandelt oder zu Boden geworfen wird.

"Wenn es hinuntergeschmissen wird, dann sieht man das recht gut in den Beschleunigungswerten." Über ein spezielles Armband eines Medizintechnikherstellers werden zudem Hautwiderstand, Blutdruck und Herzfrequenz gemessen. "Das lässt Schlüsse darauf zu, ob der Arbeiter in einem ermüdeten Zustand ist oder etwa auch recht aufgeregt ist."

Störelemente

Ein Teilbereich des Projekts zielte auf die Erkennung von Emotionen mithilfe der Sensordaten ab. "Wir haben uns der Einfachheit halber am Beginn nur auf negativ/positiv, also umgangssprachlich grantig und glücklich fokussiert." Dabei wurden Aufgaben mit störenden Elementen entworfen. So wurde etwa das Summen einer Gelse eingespielt, was bei einigen der Testpersonen tatsächlich eine messbare Reaktion erzeugt habe. Ein weiteres Störelement waren Vibrationen, die im Schweißhelm erzeugt wurden.

Auf Basis der körperphysiologischen Daten über Armband, Blickverfolgung und vor allem die Handhabe des Schweißgeräts bemerkten die Forschenden durchaus Unterschiede bei der Güte der Schweißnähte: "Es ist eine gewisse Validierung für unsere Hypothese gewesen, dass das Schweißgerät weniger kontrolliert benutzt wird, wenn man aufgeregt ist."

Emotionen im Blick

So wissen die Experten also einerseits um den emotionalen Zustand des Arbeiters und der Arbeiterin, und andererseits können sie aufgrund der Auswertung der Parameter aus dem Gerät direkte Unterstützung geben: "In dieser Hinsicht sollte die Ausführenden über die Zeit das Gefühl kriegen: Dieses Schweißgerät hilft mir, das ist mein Partner, und auf das will ich auch ein bisschen aufpassen."

Ein Zusatznutzen der gesammelten Daten liege darin, durch das direkte Feedback gegebenenfalls den Ausführenden beim Verbessern ihrer Fähigkeiten helfen zu können. Bis das System marktreif ist, wird noch einige Zeit vergehen, räumt Anzengruber-Tanase ein. Dass durch die zunehmende Automatisierung in der Industrieproduktion der menschliche Faktor und damit das Projekt einmal obsolet wird, befürchtet er aber nicht: "Die manuelle Schweißung ist etwas, was auch in der Zukunft absolut nicht weggehen wird." (Mario Wasserfaller, 15.12.2023)