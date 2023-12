Für Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) ist die Gesundheitsreform ein Prestigeprojekt. Der rote Klubobmann und der blaue Gesundheitssprecher sind weniger begeistert. APA/EVA MANHART

Der Nationalrat startet in seine letzte Plenarwoche im Kalenderjahr. Größter Beschluss ist die Gesundheitsreform, die mehr Geld ins System pumpt, vor allem für den niedergelassenen und den spitalsambulanten Bereich. Zudem verliert die Ärztekammer beim Stellenplan ihr Vetorecht.

Die von der Regierung vorgelegte Gesundheitsreform hatte im Vorfeld für Kritik der Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ gesorgt. SPÖ-Klubobmann Philip Kucher hatte bereits bei einem Hintergrundgespräch am Montagabend kritisiert: "Das Budget wird in dieser Form nicht reichen." Die SPÖ fordert die schon von Schwarz/Blau versprochene "Patientenmilliarde".

Kucher wies bei dem Pressetermin gemeinsam mit ÖGK-Obmann Andreas Huss einmal mehr auf Mängel im Gesundheitssystem hin: Ärzte- und Pflegepersonal-Mangel, Verschiebungen von Operationen, lange Wartezeiten und Vorteile für Privat-Zahler. Das Defizit der Österreichischen Gesundheitskasse sei 2023 höher, als jene Mittel, die durch die Reform für den niedergelassenen Bereich freigemacht werden sollen.

FPÖ: "Millionen Steuergeld werden verpulvert"

Die FPÖ übte im Vorfeld ebenfalls Kritik an der Gesundheitsreform. Millionen Steuergeld würden dadurch verpulvert, zum Schaden von Patienten und Beschäftigten, wie es in einer Pressekonferenz am Dienstag formuliert wurde.

Der blaue Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak sagte, es handle sich um eine Pseudoreform, mit der nur die Länder und die Sozialversicherung zufrieden seien. Zwar werde eine zusätzliche Milliarde Euro ausgeschüttet, doch dies ohne klare Ziele oder Sanktionsmöglichkeiten. Der niedergelassene Bereich komme zu kurz, dazu werde noch die Ärztekammer entmachtet und damit die "Gesundheitssozialpartnerschaft" zerstört. Die Ärzte drohten nach Deutschland und in die Schweiz abzuwandern, und die kassenärztliche Versorgung werde weiter leiden, prophezeite er.

Nullohnrunde für Spitzenpolitiker

Vereinbart wird im Nationalrat auch eine Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker sowie Rechnungshof-Präsidentin und Volksanwälte. Abgesegnet wird der Gehaltsabschluss im öffentlichen Dienst, der Bundesbeamten und Vertragsbediensteten ein Plus von rund 9,2 Prozent bringt. Schließlich wird noch der Pflegefonds deutlich aufdotiert. Angekündigt ist als Sonderaktivität der Neos ein "Dringlicher Antrag" zur Bildungspolitik. (APA, red, 13.12.2023)