Als börsennotiertes Unternehmen hatte Twitter noch 4,7 Milliarden Dollar pro Jahr mit Werbung verdient. APA/AFP/CHRIS DELMAS

Nach dem Rückzug großer Unternehmen von der Internet-Plattform X sind die Werbeeinnahmen des einst als "Twitter" bekannten Unternehmens einem Medienbericht zufolge deutlich gesunken. Die Werbeerlöse der Plattform des Geschäftsmanns Elon Musk würden in diesem Jahr wohl auf etwa 2,5 Milliarden Dollar zurückgehen, berichtete die Wirtschaftsagentur "Bloomberg" am Dienstag. In den letzten vier Quartalen von Twitter als börsennotierte Firma, die den Zeitraum zwischen dem zweiten Halbjahr 2021 und dem ersten Halbjahr 2022 abdecken, waren es laut LSEG-Daten noch insgesamt 4,7 Milliarden Dollar.

Antisemitismus und Beleidigungen

Mehrere Unternehmen, darunter der Unterhaltungskonzern Walt Disney, haben ihre Werbung auf X pausiert, nachdem Musk im November einem Beitrag auf X zugestimmt hatte, in dem es hieß, jüdische Menschen würden Hass gegen Weiße schüren. Musk hatte daraufhin die Firmen wüst beschimpft ("Go fuck yourself"). Bereits im Jahresverlauf hatte sich Musk wiederholt zu politischen Themen geäußert, was ihm auch Kritik einbrachte. So hatte er gefragt, warum sich die US-Politik mehr um die Ukraine als um die Grenze der USA kümmere.

Bloomberg berichtete unter Berufung auf einen Insider, X habe in den ersten drei Quartalen 2023 jeweils etwas mehr als 600 Millionen Dollar an Werbeeinnahmen gehabt und erwarte für den laufenden Zeitraum eine ähnliche Summe.

Joe Benarroch, Leiter des Geschäftsbetriebs bei X, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der "Bloomberg"-Bericht gebe nur ein unvollständiges Bild des gesamten Geschäfts wieder, da die Quellen, auf die sich Bloomberg stütze, keine genauen und umfassenden Angaben machten. (Reuters, 13.12.2023)