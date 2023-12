Von Wertgutscheinen über technische Geräte bis hin zu Kugelschreibern – was haben Sie schon von Ihrem Unternehmen geschenkt bekommen?

In kaum einer anderen Zeit des Jahres wird Konsum so hochgehalten wie vor Weihnachten – dazu zählt auch das Kaufen von Geschenken. Aber nicht nur im Privaten gibt es dieser Tage dahingehend Überraschungen, auch in der Arbeit steht vieles im Zeichen von Weihnachten. Angefangen von einer Weihnachtsfeier bis hin zu kleinen oder sogar größeren Geschenken, die viele von der Firma bekommen.

Klein, aber oho? coffeekai/Getty Images/iStockphoto

Aber wie bei der Ausrichtung der Feier – von pompösen Veranstaltungen bis hin zum Restaurantbesuch im kleinen Kreis, wo jeder selbst bezahlen muss – gibt es auch bei den Weihnachtsgeschenken eklatante Unterschiede. Bekommen die einen mehrere Hundert Euro in Wertgutscheinen, technische Geräte wie Handys oder Kopfhörer, können Geschenke auch ganz anders aussehen. Ob das der mit dem Firmenlogo bedruckte Kugelschreiber mit einem Brillenputztuch ist, ein Gutschein für die firmeninterne Kantine, lediglich eine Grußkarte oder gar nichts. Natürlich gibt es auch Geschenke, die zwar nicht sonderlich überraschend, aber dennoch eine nette Geste sind, wie ein Potpourri an Lebensmitteln oder Produkte, die man im Alltag gut gebrauchen kann, wie eine gute Wasserflasche oder ein schönes Schneidebrett aus Holz.

Welche Firmenweihnachtsgeschenke haben Sie schon erhalten?

Welche davon waren top, welche eher ein Flop? Oder bekommen Sie überhaupt nichts von Ihrer Firma? Berichten Sie im Forum! (mawa, 18.12.2023)