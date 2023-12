Honig, Marmelade, Konfitüre – was den Konsumenten ihr Frühstück versüßt, sorgt bei Herstellern für Debatten. Künftig soll mehr Transparenz die Wahl erleichtern.

Am Frühstückstisch kommt bei vielen Familien Honig aufs Brot oder Marmelade auf die Semmel. Wobei es mit der Marmelade so eine Sache ist: Marillenmarmelade kann es nicht sein, außer sie ist selbstgemacht oder im Bauernladen eingekauft. Das Wort Marmelade darf nur dann verwendet werden, wenn es sich um Erzeugnisse aus Zitrusfrüchten handelt. In der Herstellung muss ein Kilo des süßen Aufstrichs mindestens 200 Gramm Früchte enthalten – Zitronen, Orangen oder Limetten. Finden sich im Aufstrich Marillen, handelt es sich um Konfitüre, sie muss aus mindestens 350 Gramm Frucht hergestellt worden sein.

All das gilt zumindest für den Verkauf im Handel und für die Werbung und ist in der Konfitürenverordnung festgehalten, die einen EU-Rechtsakt – ursprünglich aus dem Jahr 1979 – umsetzt. Reichlich verwirrend, im Sprachgebrauch der meisten Österreicher fand das keinen Niederschlag. Hierzulande wird unverdrossen Marmelade auf den Frühstückstoast gestrichen.

04.08.2022, Sommer 2022 am Bodensee, Ferien im Bild: Wespen Alarm am Fruehstueck Tisch *** 04 08 2022, summer 2022 at lake constance, vacation in picture wasps alarm at breakfast table IMAGO/Philippe Ruiz

1979 war es das Ziel, mit der EU-Richtlinie eine Angleichung der Vorschriften der Mitgliedsstaaten über Konfitüren, Gelees und Marmeladen zu erreichen. Um Verwechslungen in englischsprachigen Raum zu vermeiden, wurde die Übersetzung des im englischen Sprachraum nur für Zitrusfrüchte verwendeten Ausdrucks "marmalade" für Zitrusmarmeladen reserviert. All das ist lange her. Diskussionen über Marmelade versus Konfitüre werden allenfalls noch in Fachkreisen geführt.

Was am Frühstückstisch serviert wird, ist aber sehr wohl Gegenstand aktueller Debatten. Im April hat die EU-Kommission nämlich eine Überarbeitung der EU-Vermarktungsnormen für manche der sogenannten "Frühstücks"-Richtlinien vorgeschlagen. Die EU-Behörde will Entwicklungen und geänderten Verbraucherwünschen – etwa nach transparenter Kennzeichnung oder mehr Nachhaltigkeit – Rechnung tragen. Genau genommen handelt es sich um EU-Richtlinien, die die Zusammensetzung, die Verkehrsbezeichnung, die Kennzeichnung und die Aufmachung von Lebensmitteln, die typischerweise zum Frühstück serviert werden, regeln. Dazu gehören neben Marmeladen und Konfitüren Fruchtsäfte und Honig.

Mehr Transparenz

Am Dienstag hat sich das Europäische Parlament mit diesen Fragen beschäftigt und seinen Standpunkt dazu vorgelegt. Alles in allem sprechen sich auch die EU-Abgeordneten für mehr Transparenz aus. Ein Wunsch, der den heimischen Landwirtschaftsvertretern entspricht. Sie fordern schon lange eine verbindliche Herkunftsangabe, etwa bei Mischhonig. Bislang reicht "EU" oder "Nicht-EU" als Angabe auf den Etiketten aus. Die Abgeordneten sind sich einig, dass das Land, in dem der Honig geerntet wurde, auf dem Etikett aufscheinen soll.

Auch bei Fruchtsäften, Konfitüren oder Marmeladen spricht man sich für mehr Transparenz aus, also für Angaben zum Herkunftsland der verwendeten Früchte auf dem Etikett. Für den Fall, dass der verwendete Honig oder die Früchte aus mehreren Ländern stammen, fordern die Abgeordneten, dass die Herkunftsländer auf dem Etikett in absteigender Reihenfolge entsprechend ihrem Anteil am Endprodukt angegeben werden.

Dass die Erdbeerkonfitüre künftig wieder Erdbeermarmelade heißen darf, wie sich das so manche Landwirtschaftsvertreter wünschten, scheint nicht zu den Prioritäten der EU-Parlamentarier zu gehören. (Regina Bruckner, 14.12.2023)