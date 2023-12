Einzelhandel, Gastronomie und Bauwirtschaft sind am stärksten von dem Insolvenzhoch betroffen. Ralph Peters via www.imago-image

Die Unternehmensinsolvenzen stiegen dieses Jahr auf den höchsten Stand seit 2014, zeigt eine Hochrechnung des Kreditschutzverbandes 1870 (KSV 1870). Hohe Kosten, Personalmangel, politische Instabilität und weniger Aufträge zählen demnach zu den größten Sorgen der Unternehmerinnen und Unternehmer. Die meisten Insolvenzen gab es im Handel, im Bau und in der Gastronomie. Auch die freiwilligen Unternehmungsschließungen stiegen heuer überproportional.

Insgesamt gab es laut Hochrechnung in diesem Jahr 5.401 Unternehmensinsolvenzen, das sind 13 Prozent mehr als 2022 und 7,6 Prozent mehr als im Prä-Corona-Jahr 2019. "Die Zahlen sind hoch, aber nicht alarmierend", beschwichtigte Karl-Heinz Götze, Insolvenzexperte beim KSV 1870 in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die Insolvenzquote liege bei 1,2 Prozent, vor rund 20 Jahren seien es zwei Prozent gewesen. Die größte Firmenpleite in Österreich dieses Jahr und in der Wirtschaftsgeschichte Österreichs war mit großem Abstand die der Signa Holding mit einer Gesamtverbindlichkeit von über fünf Milliarden Euro. Daher sind auch die Passiva der insolventen Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 286 Prozent auf rund 8,5 Milliarden Euro gestiegen. Die zweitgrößte Insolvenz wurde am Dienstag angemeldet und betrifft den Dieselhändler LU & NO. Auch Kika/Leiner und Gazprom Austria zählen zu den größeren angemeldeten Konkursen.

"Die Baubranche ist unser Sorgenkind"

Nach Branchen aufgeteilt ergibt sich ein klares Bild: "Die Baubranche ist unser größtes Sorgenkind", erklärte Götze. Dort stiegen die eingereichten Insolvenzen um ein Fünftel, im Hochbau sogar um über ein Drittel. Grund ist neben den hohen Baukosten auch eine geringere Nachfrage aufgrund der hohen Zinsen. Zu kämpfen hat nach den Zahlen des KSV 1870 auch der Handel, hier gab es rund 17 Prozent mehr Insolvenzen, vor allem Groß- und Einzelhandel sind betroffen. Und auch im Gastgewerbe meldeten rund 19 Prozent mehr Unternehmen Insolvenz an, hier spielt unter anderem der Wegfall der Corona-Hilfen eine Rolle.

"Österreichs Wirtschaft befindet sich am Scheideweg", sagte Ricardo-José Vybiral, Chef des KSV 1870. Nur knapp die Hälfte der vom KSV 1870 befragten Unternehmer schätzte die Geschäftslage als sehr gut oder gut ein. Vor zwei Jahren waren es noch 65 Prozent. Auch nahm heuer die Zahl der Unternehmen mit Gewinn ab. Vor allem die steigenden Energiekosten belasteten dabei die heimische Wirtschaft. Wobei die Weitergabe der gestiegenen Kosten in Form von Preiserhöhungen oft nicht möglich sei, davon sind vor allem der Handel, die Baubranche und die Gastronomie betroffen.

Zudem würden immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer freiwillig aufgeben. Die Unternehmensschließungen sind seit der Pandemie überproportional gestiegen, dieses Jahr gab es fast 60.000 Schließungen. In der Finanzdienstleistungsbranche sperren die meisten zu. Grundsätzlich gibt es aber nach wie vor viele Gründungen: "Die Gründungsdynamik ist ungebrochen", sagte Vybiral.

Der Kreditschutzverband schätzt dennoch, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im kommenden Jahr um rund 500 Fälle steigen wird. "2024 wird definitiv ein maßgebliches Jahr, wir brauchen mehr Impulse für den Export", blickte Vybiral ins kommende Jahr. (Noah May, 13.12.2023)