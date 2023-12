Das Serienjahr neigt sich dem Ende zu, Zeit für die große Bilanz. Die beiden größten Highlights waren bestimmt "Succession" und "The Last of Us".

Aber auch andere Serien verdienen Würdigung. Welche das sind und welche man getrost von der Watch-List streichen kann, besprechen Michael Steingruber und Margit Ehrenhöfer gemeinsam mit Serienfans aus der STANDARD-Redaktion. Sie verraten auch ihre überraschendsten Neuentdeckungen 2023 und ihre Wünsche ans Serienchristkind. (red, 21.12.2023)

