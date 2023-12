Škoda Enyaq, vom Fleck weg eines der erfolgreichsten Elektroautos in Europa. Im Bild die neue L&K-Topversion beim Stromtanken. Foto: Stockinger

Da hinten in Leogang und am Hochkönig herrscht tiefster Winter, wie derzeit eh fast überall in Österreich. Škoda zelebriert dort ein "technisches Facelift", wie sie das nennen, für seinen ersten batterieelektrischen Sendboten, den Enyaq. Der ist zwar erst seit knapp drei Jahren auf dem Markt, evident sei aber die sprunghafte Entwicklung in der (Batterien-)Technologie, führt Škoda-Mann Björn Kröll – "Ich war schon 2016 beim ersten Pinselstrich zu diesem Auto dabei" – bei der Präsentation aus, und diesen Fortschritt wolle man so rasch wie möglich an die p. t. Kundschaft weitergeben. In der Elektroautoära geht eben manches etwas schneller.

Stärker, sparsamer, mehr Reichweite: Man habe eine neue Heckmaschine entwickelt, die Batteriekapazität vergrößert und eine ebenfalls neue Software (die aus dem VW-Konzern ist bekanntlich bisher kein Ruhmesblatt) im Talon – sowie, als zusätzliche noble Topversion, die Ausstattungslinie Laurin & Klement, kurz L&K.

Österreich ist "Coupé"-Markt: Deutlich mehr Fahrzeuge dieser Karosserieversion werden hierzulande verkauft als im internationalen Schnitt, wodurch auch der Allradanteil höher ist als sonst wo. Foto: Skoda

Genau die führten wir uns in besagtem winterwunderlandigem Umfeld mit entsprechenden Fahrbahnen gleich einmal zugute. Das wirkt alles richtig vornehm und wohlfühlig, feinfühlig die Lenkung, straff-komfortabel die Fahrwerksabstimmung, (nicht nur) psychologisch wertvoll der Allradantrieb, von der Heckantriebsausführung ließen wir bei dem Wetter lieber die Finger. Klar, die quasi naturgegebene Schwere der Elektromobile, wovon nur der CFK-Karosserie-i3 von BMW eine rühmliche Ausnahme war, macht sich in den Kurven bemerkbar, aber nicht wirklich furchterregend, sofern man der Witterung angemessen pilotiert.

Nochmals Stichwort "technisches Facelift": Die neue permanenterregte Synchronmaschine für die Hinterachse leistet 210 kW, bisher waren es 150, das Drehmoment wurde ebenfalls gesteigert sowie die vmax von 160 auf 180 km/h. Die Gleichstrom-Ladedauer verringert sich bei gleichbleibendem 175-kW-Lademaximum von 36 auf 28 Minuten, die Batteriekapazität steigt von 80 auf 85 kWh (netto 77) und ermöglicht damit nun Reichweiten von bis zu 560 Kilometern, im Coupé-Fall bitte nochmal zehne drauflegen. Nicht von der Stärker-sparsamer-weiter-Dynamik profitiert der Einstiegs-Enyaq, der 60er, bei dem bleibt alles wie gehabt.

Im Laurin & Clement geht es richtig nobel zu, und angesichts der grassierenden Touchitis ist man um jede Taste froh. Foto: Skoda

Trotz des Kapazitätszuwachses beansprucht die 85er-Batterie übrigens keineswegs mehr Bauraum, und für die serienmäßige Vorkonditionierung verweist Škoda auf die neue Fahrzeugsoftware. Wir werden sehen, wie die sich in der Praxis bewährt. Im Zuge der geschilderten Neujustierung wurde auch die Touch-Bedienung mitbedacht, sie soll eine intuitivere Menüstruktur aufweisen. Ob das etwas ändert an der generellen Fragwürdigkeit des Konzepts?

Škoda nimmt für den L&K-SUV 63.940 Euro entgegen (Coupé: 65.740), für den Allradler 66.140, und da wir schon dabei sind: Enyaq 85 ab 53.640 (Coupé ab 55.840), 85x ab 55.940 (Coupé ab 58.140), und der sportliche RS – leistet statt 220 nun 25o kW – kostet ab 64.590 Euro (Coupé ab 66.390). Marktstart ist im Jänner, mit rund drei Monaten Lieferzeit ist zu rechnen, und laut Markus Stifter, Markenleiter Škoda Österreich bei Porsche Austria, liegt der 4x4-Anteil bei uns mit 32 Prozent signifikant höher als international.

Und das hier wäre der neue Heckmotor, eine permanenterregte Synchronmaschine mit deutlich mehr Leistung als bisher. Foto: Stockinger

In der E-Mobil-Absatzliga behauptet sich der Enyaq gut, er belegt bei uns gleich hinter dem Tesla Model Y den zweiten Rang. Generell wurden bereits über 160.000 Enyaqs verkauft, das reicht für Rang vier im EU-E-Ranking. (Andreas Stockinger, 18.12.2023)