Die Stärken stärken: Den Sports Tourer gibt es mit vier verschiedenen Antriebskonzepten. Wir sahen uns den 130-PS-Benziner an

Klar und schnörkellos: Opel hat ein ansprechendes Erscheinungsbild gefunden. Foto: Stockinger

Aufregende Zeiten für Opel: Nach langen Ankündigungen geht es demnächst los. Zu den konventionell angetriebenen Versionen des Astra Sports Tourer, kurz: ST, gesellt sich Anfang März die batterieelektrische Version. Kostet ab 42.199 Euro, hat dieselbe Technik verbaut wie der Konzernbruder Peugeot e-308 SW, nämlich eine 115-kW-Maschine (156 PS) mit 270 Nm und einen 54-kWh-Akku, der bis zu 413 km Reichweite verspricht.

Im immer noch Kombi-affinen Mitteleuropa waren Elektroausführungen ja ein echtes Desideratum, das zunächst nur von einem chinesischen Modell abgedeckt war, dem MG5 electric, qualitativ übrigens keine Offenbarung.

Optisch unterscheidet sich die Elektroversion, die in etwa zweieinhalb Monaten in den Handel kommt, kaum von den anderen. Gute Nachricht: Opel bleibt dem Kombi auch in der E-Ära treu. Foto: Opel

Damit ist der Opel-Kombi, jüngstes Glied einer langen, langen Kette verdienstvoller Vorgänger, im Antriebskapitel breiter aufgestellt denn je, elektrisch, Plug-in-Hybrid, Diesel, Benziner, da kommt jede(r) auf ihre/seine Rechnung, und das Ganze fällt dann wohl in die Kategorie "die Stärken stetig stärken". Nur Vollhybrid, wie Toyotas Kollege Corolla TS nebenan, wird man im Portfolio vergeblich suchen.

Kurz haben wir uns den stärkeren der beiden Benziner angesehen, den mit 130 PS und 8-Gang-Wandlerautomatik, Ausstattungslinie GS. Kostet 33.179 Euro, inklusive aller Extras schlug der Testwagen mit 36.236 Euro zu Buche.

Innen besonders auffällig ist das ergonomisch ausgerichtete Cockpit. Man kommt ohne Verrenkung zum Bedienbildschirm – die Menüführung selbst hat aber noch Optimierungspotenzial. Foto: Stockinger

Was bekommt man dafür? Einen ausgesprochen sauber gestalteten, feschen, durchdachten Kombi, auch im Kapitel Vernetzung und (Sicherheits-)Assistenzsysteme auf der Höhe der Zeit. Aber wenn wir schon dabei sind: Die Benutzerführung am Touchscreen ist gewöhnungsbedürftig, das bekommen manche Konkurrenten besser hin.

Nicht besser hin kriegen sie die Ergonomie. Alles ist optimal zur Fahrerin/zum Fahrer hin orientiert, Zuneigung geht auch am Lenkrad-Arbeitsplatz. Großartig. Die Automatik bedient man über diese versenkte Warze, sodass oben eine plane Fläche bleibt, rechts daneben die Becherhalter und davor ein via Jalousie neugierigen Blicken entziehbares Fach, zur Aufnahme des mobilen Fernsprechgeräts etwa. Große Fächer in den Türen ergänzen das positive Bild.

Das Kofferraumvolumen des Benziners beträgt 597 bis 1634 Liter, bei Elektro und Plug-in-Hybrid sind es etwas weniger. Foto: Stockinger

Der Kofferraum fasst 597 bis 1634 Liter, bei den Versionen Plug-in-Hybrid und Elektro sind es 516 bis 1553. Fast punktgenau derselbe Wert wie beim Corolla-Kombi bei praktisch gleicher Länge (Opel 4,64 m, Toyota 4,65), wobei der Astra mit 2,73 m den etwas längeren Radstand hat. Der Kofferraum ist ebenso beladefreudig wie -willig, die Höhle ist ganz schön tief, 1,03 Meter nämlich, links und rechts lassen sich die Rücksitze via Klappen bequem umlegen, die etwas fummeligen Haken gleich davor harren des Sackerlhaltens.

Wie er sich fährt? Beim Fahrwerk weicher abgestimmt als der Fünftürer, wie es scheint, auf der komfortablen Seite jedenfalls, da federt der nächstverwandte 308 SW straffer. Kurvenfreudig ist er trotzdem und die Lenkung so präzise und direkt, wie man es von einem Opel erwartet. Der Wendekreis von 10,7 m ist um genau einen Meter besser als jener des Corolla TS.

Schalt- und Waltzentrale: vorne der "Wahlhebel" der 8-Gang-Automatik (Aisin), dahinter die Fahrmoduswahl. Rechts die Becherhalter, davor ein großes Fach, unter anderem für das Smartphone. Foto: Stockinger

Und der Motor? 1,2-Liter-Dreizylinder. Schnurrt, wie man das von dieser Bauart kennt, entfaltet unten im Drehzahlkeller lustig seine Kraft, oben etwas zurückhaltender, die Automatik ist im Prinzip wirklich prima, braucht manchmal aber eine Gedenksekunde, um sich die optimale Reaktion auf die Nachfrage am Gaspedal zu überlegen. Testverbrauch? 6,9 l / 100 km. (Andreas Stockinger, 20.12.2023)