In einer Netflix-Produktion soll Denzel Washington den Feldherrn Hannibal verkörpern. REUTERS

Eine im November verkündete Casting-Entscheidung des Streamingriesen Netflix sorgt aktuell in Tunesien für Aufregung: Der afroamerikanische Schauspieler Denzel Washington wurde für die Rolle des antiken Generals Hannibal, der in der Nähe der heutigen Hauptstadt Tunis geboren wurde, besetzt. Tunesische Politiker und Journalisten äußerten sich dazu kritisch, die Kulturministerin verteidigte den Beschluss, berichtet der britische "Guardian".

Hannibal, einer der bedeutendsten Feldherren der Antike, werde in Tunesien als "Erbe und identitätsstiftende Referenz" verehrt, so die tunesische Zeitung "La Presse". Dass er nun als schwarzer Afrikaner gezeigt werde, sei ein "historischer Fehler" heißt es dort weiter. Dabei ist das tatsächliche Aussehen des Generals nicht zweifelsfrei geklärt: Man geht bis heute nur davon aus, dass er phönizischer Abstammung war, also aus einer Region kam, wo jetzt der Libanon, Syrien und Israel liegen.

"Pseudodokumentation canceln"

Eine Onlinepetition verlangt jetzt von Netflix, die "Pseudodokumentation zu canceln", und fordert das Kulturministerium dazu auf, gegen den "Versuch, die tunesische Identität zu stehlen", vorzugehen. Rund 1.300 Personen haben bisher unterschrieben.

Und tatsächlich ist das Anliegen bis in das tunesische Parlament vorgedrungen: Ein Abgeordneter verlangte von der Kulturministerin Hayet Ketat Guermazi eine Stellungnahme und warf ihr vor, das Risiko einzugehen, dass die "tunesische Geschichte verfälscht" werde. Jene gab zurück, dass es sich dabei um Fiktion und zudem um das Recht der Produktion handle, die Rolle nach eigenem Ermessen zu besetzen. "Mir ist es wichtig, dass sie auch nur eine einzige Sequenz in Tunesien drehen und diese erwähnen. Wir wollen, dass Tunesien wieder eine Plattform für ausländische Filme wird", antwortete sie weiters.

Ähnliche Diskussion in Ägypten

Schon im April dieses Jahres kam eine ähnliche Diskussion auf, als Netflix Adele James für die Rolle als Cleopatra gecastet hatte. Beschwerden kamen damals aus dem ägyptischen Ministry of State for Antiquities Affairs. In einem veröffentlichten Statement hieß es, die Königin habe "weiße Haut und hellenistische Merkmale" gehabt, die mit jenen der schwarzen Schauspielerin nicht vereinbar wären. (red, 13.12.2023)