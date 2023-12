Wenn es draußen stürmt und schneit, macht man sich im Kombi breit. Im Corolla TS passen jede Menge Weihnachtsgeschenke rein, der Christbaum auch und man selbst natürlich, in bis zu fünf Ausführungen. Foto: Stockinger

Der Corolla ist so was wie der Alle(s)versteher unter den Toyotas, ähnlich dem Golf bei VW. Dem verdankt er den überragenden Erfolg – bestverkaufte Pkw-Baureihe der Welt und aller Zeiten.

Dazu muss man stets mit der Zeit gehen und das Angebot an die jeweiligen Moden anpassen – in Europa gibt es ihn derzeit folgerichtig als 5-Türer, Limousine, SUV (Corolla Cross) und Kombi. Ja, das ist die positive Nachricht, die Japaner stehen zu dieser nur mehr in Europa gefragten Variante, und der Touring Sports, kurz: TS, trifft dabei in seiner Liga doch noch auf reichlich Konkurrenz.

Beim Design wurde für 5-Türer und Kombi ein Mittelweg gewählt zwischen dem erzkonservativen Corolla Cross und dem progressiven CHR, sprich: Der TS ist modisch gestylt, hat aber auch das Zeug, allgemein zu gefallen.

Wuchtig ragt der große zentrale Bildschirm empor. Die Klimaanlage darunter ist manuell zu bedienen, da kann sich zum Beispiel an VW und dem Golf Variant ein Vorbild nehmen. Foto: Stockinger

Den Kombi gibt es mit zwei Vollhybridantrieben der allerneuesten, fünften Generation, einmal als 1,8 mit 103 kW (140 PS) Systemleistung, einmal als 2,0 mit 144 kW (196 PS). Wir fuhren den Einsteiger, der gegenüber bisher (90 kW/ 122 PS) zwar bei der Leistung zulegte, nicht aber beim Verbrauch – der sich bei uns bei doch reichlich viel Strecke auf der Autobahn auf 5,5 Liter plus/minus je 100 Kilometern einpendelte. Unter aktuell tiefwinterlichen Bedingungen, sei ergänzt, und da macht einem der Fronttriebler das Leben nicht schwerer, als die Witterung es will, auch bei Matsch und Schnee und Eis bleibt der Toyota gut beherrsch- und kontrollierbar.

Tendenziell ist das Fahrwerk zwar straff, aber doch gekonnt komfortabel ausgelegt, die Lenkung ist nun richtig präzise, die direkte Gasannahme wirkt ebenfalls erfreulich – weniger die weiter gewöhnungsbedürftige Geräuschkulisse des ECVT-Getriebes beim Hochdrehen, auch wenn das zugegebenermaßen von Generation zu Generation salamischeibchenweise besser wird.

Knapp 600 bis über 1.600 Liter Fassungsvermögen offeriert der Kofferraum, und mit Gummimatte braucht man sich nicht einmal zu scheuen, schmutzige Sachen dort abzulegen. Foto: Stockinger

Innen fällt gleich einmal der große zentrale 10,5-Zoll-Berührungsbildschirm auf – und dass der stramm gerade in den Raum ragt, nicht etwa ergonomisch fahrerorientiert, wie das vor ewig von BMW erstmals in Großserie realisiert wurde und neuerdings wieder recht häufig wird.

Ein bisschen Verwirrung kommt auf, welche Funktionen nun übers Multifunktionslenkrad im digitalen Cockpit zu finden sind und welche im zentralen Schirm (auf längere Sicht gewöhnt man sich dran) – wichtig zum Beispiel, wenn man den "Ich greif dir gleich ins Lenkrad"-Assistenten und manchen seiner nervigen Kumpels vor Fahrantritt in den "Gib Ruhe"-Status versetzen will. Und die Spracheingabe: na ja ...

Die Platzverhältnisse sind vorne wie hinten großzügig, der Sitz- passt zum Fahrkomfort und damit zur Kernkompetenz eines Kombis, dem Kofferraum, und der ist: groß.

Das allfällige Gepäck ist schnell hineingehievt, dank niedriger Ladekante, die mit 64 cm knapp über Kniehöhe und auf Höhe des Ladebodens liegt, und weit aufschwingender Heckklappe. In der düsteren Jahreszeit erweisen sich die seitig justierten LED-Lichtleisten als hilfreich, und wenn man mehr Platzbedarf hat oder einmal sperrigeres Zeugs unterbringen muss, lässt sich der Boden um ein paar Zentimeter versenken. Und in den seitlichen Fächern lassen sich kleinere Gegenstände, der monatliche Buch- und Zeitschrifteneinkauf beispielsweise, verrutschfrei verstauen.

Das Kofferraumvolumen – 596 bis 1.606 Liter – rechne man sich bitte selbst in Kinderwägen, zerlegte Mountainbikes, Tetra-Paks, Weinkisten, Sport- und Einkaufstaschen oder was weiß ich um. Ohne Zweifel ist der 4,65 Meter lange Toyota-Kombi damit begrüßenswert alltagshilfreich. Zum Vergleich: Der direkteste Gegner, der Golf Variant (4,63 m), hält mit 611 bis 1.642 gegen.

Klappe auf, Ladung rein. Angenehm auch: niedrige Ladekante. Foto: Stockinger

Einpacken, ausparken, losfahren – der Corolla TS vermag auf breiter Front zu überzeugen, und weil eingangs die Rede vom schrumpfenden Segment war: Kombis auf Kleinwagenbasis wie Peugeot 207, Renault Clio, Seat Ibiza, Škoda Fabia: sind alle weg. Nachfrage da, Gewinnspanne offenkundig zu gering. In jüngerer Zeit verschwundene Mittelklassekombis: Ford Mondeo Traveller, Hyundai i40 Kombi, Kia Optima SW, Renault Talisman GT.

Lediglich im hier besprochenen Kompaktsegment (und in der Premiumliga) besteht noch reichlich Auswahl, siehe Technikkasten. Die Frage ist nur, wie lange noch. (Andreas Stockinger, 19.12.2023)