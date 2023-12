Wien - Die APA-Gruppe hat mit Klemens Ganner ab sofort einen neuen Chief Operating Officer (COO). In dieser Funktion widmet sich der 47-Jährige der Umsetzung der Digitalisierungs- und KI-Strategie der APA - Austria Presse Agentur für den österreichischen Medienmarkt. Seine Funktionen als APA-Comm-Geschäftsführer und APA-Prokurist übt er weiterhin aus.

Der neueChief Operating Officer der APA-Gruppe: Klemens Ganner. APA/IAN EHM

APA-CEO Clemens Pig bezeichnete Ganner als "erfahrenen und innovativen Manager". "Als APA-Gruppe werden wir auch in den nächsten Jahren unsere volle Aufmerksamkeit auf Digitallösungen rund um Automatisierung und Trusted AI legen; dies ist eine für alle Bereiche und Prozesse des Unternehmens spielentscheidende und erfolgskritische Fähigkeit in der Digitalen Transformation", so Pig. Ganner, der sich für das Vertrauen bedankte, erachtete es als naheliegend, die Umsetzung der Digital- und KI-Strategie gesamthaft anzugehen. "So können wir gemeinsam für unsere Kunden und Eigentümer neue Digitalangebote entwickeln, effiziente Geschäfts- und Produktionsprozesse etablieren und neue Wachstumspotenziale erschließen", sagte der neue APA-COO.

Ganner, der Betriebswirtschaft in Wien und den USA studierte, ist seit 2003 für die APA tätig. 2009 übernahm er die Geschäftsführung der Bildagentur APA-PictureDesk und wurde 2016 zum Geschäftsführer des APA-Tochterunternehmens APA-DeFacto ernannt. Aktuell leitet er das auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierte Geschäftsfeld APA-Comm mit den Tochtergesellschaften APA-DeFacto und APA-OTS. 2019 wurde er zusätzlich zum Prokuristen ernannt. (APA, 13.12.2023)