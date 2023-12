Nicht alle Spenden sind gleich effektiv. Es gehe darum, mit möglichst wenig Geld möglichst vielen Menschen zu helfen, sagen Effektive Altruisten. APA/AFP/JAVED TANVEER

Für Max Meraner begann alles mit einem Buch: "The Precipice", auf Deutsch: "Der Abgrund". Darin warnt der australische Philosoph Toby Ord vor existenziellen Risiken, durch die sich der Mensch selbst bedrohe – übermächtige KI, Pandemien oder der zunehmende Ausstoß von Treibhausgasen. "Ich habe mir viele Sorgen gemacht", sagt Meraner. Dann habe er sich gedacht: “Als privilegierter Erste-Welt-Mensch muss man mit seinem Geld doch auch etwas dagegen bewirken können."

Meraner wollte aber nicht nur irgendetwas, sondern möglichst viel bewirken. "Gutes besser tun" lautet das Motto, das der schottische Philosoph William MacAskill der Bewegung des Effektiven Altruismus gegeben hat. Das Ziel: Mit möglichst wenig Geld möglichst vielen Menschen oder Tieren auf der Welt möglichst umfassend helfen. "Effektives Spenden" wird der Ansatz auch genannt.

Empirische Messung

Anfangs spendete Meraner ein Prozent seines Einkommens für die NGO Cool Earth, die indigene Gemeinschaften finanziert, um Regenwälder zu schützen. Mittlerweile spende er fünf Prozent seines Einkommens an Give Directly, eine Wohltätigkeitsorganisation, die von Armut betroffenen Menschen direkt Geld auszahlt. Ein weiterer Teil geht an Give Well, die das Geld an Hilfsorganisationen verteilt, die laut empirischen Messungen mit der größten Effizienz arbeiten.

Aber was bedeutet effektives Spenden überhaupt? "Es gibt viele Organisationen, die nicht auf die richtigen Maßnahmen setzen oder nicht fokussiert genug sind", sagt Sebastian Schwiecker, Gründer und Geschäftsführer der Spendenplattform Effektiv Spenden. Diese verspricht, Menschen auf Basis wissenschaftlicher Studien und Analysen die weltweit wirksamsten Hilfsorganisationen zu empfehlen. "Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie groß die Unterschiede bei den verschiedenen Hilfsorganisationen sind", sagt Schwiecker. Jahrelang war Schwiecker selbst in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. "Da gab es zum Teil sehr wenig Feedback, wie gut eine Maßnahme funktioniert", sagt er. Das habe zu vielen Ineffizienzen geführt.

Günstig und große Wirkung

Nun gehe es ihm darum, den Menschen Orientierung zu geben, sagt Schwiecker: Welche Organisationen bei dringenden und wichtigen Themen gerade Geld brauchen – und wie wirkungsvoll diese Organisationen dieses Geld einsetzen. Denn sowohl Zeit als auch Geld seien begrenzte Ressourcen: "Da muss man immer eine Entscheidung für etwas treffen." Deshalb gehe es um die Frage, wie viel man das Leben möglichst vieler Menschen mit möglichst wenig Geld verbessern könne.

Beispielsweise seien Moskitonetze und Medikamente Dinge, die vergleichsweise günstig und leicht zu verteilen sind und die das Potenzial haben, Millionen von Menschen, vor allem auch Kleinkindern, vor Malaria zu schützen und ihnen damit das Leben zu retten, sagt Schwiecker. Die Effekte, welche solche Maßnahmen auf die Armut haben, seien in der Wissenschaft seit vielen Jahren empirisch belegt. "Rechnet man alle Kosten für die Herstellung und die Verteilung von Moskitonetzen zusammen, kommt man auf eine Summe von 4000 bis 5000 Euro pro Kind", sagt Schwiecker. "Das bedeutet: Mit einer Spende von 4000 bis 5000 Euro lässt sich das Leben eines Kindes retten."

Individuelle Entscheidung

Viele Menschen in Österreich und Deutschland könnten das jedes Jahr machen, sagt Schwiecker. Und nicht nur das: Für rund drei Euro lasse sich beispielsweise das Leben eines Huhns erheblich verbessern. So viel Geld brauche es, um dem Huhn ein Leben außerhalb der Massentierhaltung zu ermöglichen. "Somit könnte jeder tausenden Hühnern pro Jahr sehr viel Leid ersparen."

Nicht alle sind von diesem Ansatz überzeugt. "Spenden sind immer auch eine sehr individuelle Entscheidung", sagt Andreas Rickert. Deshalb könne man Spenden nicht rein analytisch betrachten. Bis heute berät Rickert nicht nur Normalverdiener, sondern auch Millionärinnen und Millionäre, wie sie ihr Geld sinnvoll spenden können. "Hinter dem Wunsch zu spenden steckt meist das Bedürfnis, etwas zurückzugeben, oder die Sorge vor drängenden Herausforderungen und Problemen", sagt Rickert. Manche möchten mit einer Spende aber auch schlicht nach außen hin gut dastehen.

Nicht alle Wirkungen messbar

Trotzdem will auch Rickert die unterschiedliche Wirkung von Spenden und Hilfsorganisationen aufzeigen. Die gemeinnützige Aktiengesellschaft Phineo, die er leitet, vergibt Gütesiegel an Organisationen, je nachdem, wie viel sie mit ihrer Arbeit bewirken. "Wir wollen aufzeigen, was die Organisationen wirklich bewegen", sagt Rickert. Gleichzeitig könne man aber nicht alle gesellschaftlichen Wirkungen messen und dürfe bei dem Thema nicht dogmatisch sein. Wichtige andere Faktoren seien etwa, wie gut eine Organisation organisiert ist, wie transparent sie ist und ob geeignete Leute dort arbeiten.

Noch schwieriger wird es, die Wirkung von Organisationen zu messen, die zum Klimaschutz arbeiten. Zählt man alleine die Anzahl der Bäume, die eine Organisation für den Klimaschutz pflanzt? Und was passiert, wenn diese nach ein paar Jahren wieder abgeholzt werden oder einem Brand zum Opfer fallen?

Sich der Wahrheit annähern

"Wir versuchen, uns der Wahrheit so gut wie möglich anzunähern", sagt Schwiecker. Bei effektiven Spenden für den Klimaschutz gehe es aber nicht um das Bäumepflanzen. Stattdessen empfiehlt die Spendenplattform Spenden an Klimaschutzorganisationen, die mit Lobbyarbeit Einfluss auf die Politik nehmen. "Das ist natürlich mit vielen Annahmen verbunden", sagt Schwiecker: darüber, welchen Einfluss das Lobbying wirklich hat und ob eine Maßnahme auch ohne Lobbying umgesetzt worden wäre. Trotzdem sei es vor allem mit politischer Einflussnahme möglich, jenen Wandel herbeizuführen, den es für den Klimaschutz brauche.

Spenden für politische Einflussnahme – das klingt für viele wohl eher nach Präsidentschaftswahlen in den USA oder anderen Ländern als nach dem Bild der selbstlosen Nächstenliebe, wie sie viele mit dem Spenden verbinden. "Spenden beinhalten immer eine normative Sicht auf die Welt", sagt Rickert. Das bedeute aber nicht, dass Spenden immer politisch sein müssen. "Manche wollen tatsächlich auch einfach etwas Gutes tun."

Auch Thomas Blank kennt die Kritik am effektiven Spenden – etwa dass der Ansatz zu kalt und zu berechnend sei. "Aber was ist die Alternative? Nichteffektives Spenden?", sagt Blank. Bei anderen wichtigen Themen verlasse man sich auch nicht nur auf das Bauchgefühl. Seit 2015 spendet der Psychotherapeut an Organisationen wie Give Well. "Mir gefällt der rationale Ansatz", sagt er. Statt monatlich zu spenden, entscheide er sich immer am Ende des Jahres, wie viel er spenden will. "Die Summe der Spende ist das eine. Aber mindestens genauso wichtig ist es, die Spende über eine längere Zeit fortführen zu können", sagt Blank. Er selbst spende deshalb eher moderat, dafür aber konsistent.

Wohltätigkeit und Kapitalismus

Jenen Menschen, die nicht aus reiner Wohltätigkeit spenden wollen, bieten Organisationen wie Phineo auch eine andere Möglichkeit: Impact Investing – Investieren mit Wirkung. Das Motto dabei: Gutes tun und dabei Geld verdienen – die Synergie zwischen Wohltätigkeit und Kapitalismus. Das Geld soll über den Finanzmarkt in jene Unternehmen fließen, die sich etwa für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzen und dabei noch eine Rendite erwirtschaften. Allerdings fehlt es dem Markt des Impact Investing derzeit noch an Einheitlichkeit – beispielsweise welche Daten für die Messung der Wirkung herangezogen werden und nach welchen Kriterien man sich dabei richten sollte.

Rickert ist dennoch von dem Konzept überzeugt. "Damit wir die größten Probleme unserer Zeit lösen können, wie sie beispielsweise in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen festgeschrieben sind, reichen Staaten, gemeinnützige Organisationen und Spenden nicht aus", sagt er. Stattdessen müsse man auch den Kapitalmarkt mobilisieren, um die dafür benötigten Billionen Euro bereitzustellen.

Spender wie Max Meraner haben nicht den Anspruch, gleich die ganze Welt zu retten. "Ich will sie nur ein klein wenig besser machen", sagt er. Vor einigen Jahren habe er begonnen, auf Fleisch zu verzichten, zudem sei er auf ein E-Auto umgestiegen. Sobald er im kommenden Jahr seine Schulden abbezahlt hat, möchte er seine monatliche Spende auf zehn Prozent seines Einkommens erhöhen. "Das ist für mich kein Verzicht, sondern eine Bereicherung." (Jakob Pallinger, 15.12.2023)