19.40 REPORTAGE

Re: Kindheit auf dem Feld Geschätzt rund 500.000 Kinder arbeiten aus Armut mit ihren Eltern in der türkischen Landwirtschaft und ernten für einen Hungerlohn Rosenblätter, Tomaten oder Haselnüsse. Viele dieser Produkte landen in europäischen Supermärkten. Neue Lieferkettengesetze sollen diese Zustände beenden, doch die Lage der Kinder bleibt dramatisch. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU UND DISKUSSION

Vom Sammeln, Speichern und Bewahren – Ist das Welt­wissen, oder kann das weg? Was wollen wir aufbewahren – und wie? Was brauchen künftige Generationen, was ist Ballast? Je besser die Speichermöglichkeiten werden, desto schwieriger ist diese Frage zu beantworten. Nach der Doku diskutieren Gert Scobel und seine Gäste ab 21.00 zum Thema Verzicht. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Illegal zwischen Ost und West In seiner Langzeitbeobachtung geht Reporter Ed Moschitz der Frage nach, was es für Menschen bedeutet, wenn politische Grenzen wohlhabende und arme Regionen strikt voneinander trennen. Bis 22.00, ORF 2

21.40 DRAMA

Wohin mit Jacques? (Qu’est-ce qu’on va faire de Jacques?, F 2021, Marie Garel-Weiss) Jacques (Vincent Deniard) leidet an einer schizophrenen Störung. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters müssen sich drei Geschwister um ihn kümmern – eine Aufgabe, die sie bei allen guten Absichten an ihre Grenzen führt. Von Marie Garel-Weiss (Die Party ist vorbei) mit nüchternem Blick auf eine nach wie vor oft tabuisierte Krankheit inszeniert. Bis 23.05, Arte

Leidet an einer schizophrenen Störung: Vincent Deniard in „Wohin mit Jacques?”, Arte, 21.40 Uhr. Foto: Samuel Lahu

22.30 MAGAZIN

Eco Mit diesen Themen: Stressige Weihnachtszeit: Wie Paketzusteller ausgebeutet werden. / Zehn Jahre Seidenstraße: Chinas Megaprojekt schwächelt. / Reparieren statt neu kaufen: Doch ohne Förderungen geht’s nicht. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Schlagersänger Peter Kraus und Moderatorin Mirjam Weichselbraun zu Gast bei Barbara Stöckl.

Bis 0.05, ORF 2