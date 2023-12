Stahl ist das Rückgrat der heimischen Wirtschaft. Doch kaum jemand investiert direkt in das Metall. Ein österreichischer Stahlhändler will das mit einem digitalen Wertpapier ändern: dem Steelcoin

Stahl als digitales Wertpapier? Der Steelcoin versucht das Unversuchte. REUTERS/WOLFGANG RATTAY

Für eine gute Geschichte legen Anleger schon mal Geld auf den Tisch. Die von Steelcoin-Gründer Marcel Javor geht so: Stahl ist mehr als eine Geschichte, er steckt überall, als Träger unserer Gesellschaft. Deswegen soll man in den Stahlpreis investieren.

Steelcoin ist ein Tochterunternehmen von Frankstahl, einem österreichischen Stahlhändler, der 1880 gegründet wurde. Geschäftsführer und Eigentümer ist Marcel Javor, der Frankstahl von seinem Vater übernahm. Während der Pandemie war der 48-Jährige oft beruflich in New York und erlebte dort den "Kryptohype". Ihm sei mit der Zeit klar geworden, dass Stahl mehr als ein Material sei und dass der physische Markt auch auf den Finanzmarkt umgelegt werden könnte. Hinzu kam die Preisvolatilität, als sich der pandemiebedingt gedämpfte Stahlpreis nach Ausbruch des Ukrainekrieges mehr als verdreifachte. Kunden von Javor hatten Schwierigkeiten, Projekte umzusetzen.

All das führte bei Frankstahl zur Überlegung, Stahl zum Wertpapier zu machen. Heraus kam der Steelcoin. Doch wie funktioniert er? "Das Erste, was wir angegangen sind, war der digitale moderne Weg", erklärt Javor. Stichwort Blockchain. 18.000 Steelcoins werden dort verwahrt, über die Unternehmenswebsite können die digitalen "Münzen", sogenannte Token, seit über einem Jahr erworben werden. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Kryptowährung, sondern schlicht um ein digitales Wertpapier, welches jeder ab 50 Euro in seiner Wallet handeln kann.

Die Steelcoin-Story

Seit Ende November gibt es eine zweite, massentauglichere Option. Seitdem ist der Steelcoin als sogenanntes Exchange Traded Product (ETP) an der Börse Stuttgart gelistet. "Damit kann eigentlich jeder Anleger einfach über seine Bank oder seinen Onlinebroker den Steelcoin in sein Depot legen", führt Javor aus. Das Ziel sei, "dass jeder die Möglichkeit hat, Stahl in seinem Portfolio zu verwahren und von der Stahlpreisentwicklung zu profitieren", sagt er. Denn die Stahlpreise sind entscheidend. Javor ist überzeugt: In einem rationalen Markt werden die Preise weiter steigen, unter anderem aufgrund höherer Löhne oder der grünen Transformation. Es lohne sich also anzulegen. Hier setzt die Geschichte des Steelcoin an.

"Bitcoin ist eine fantastische Geschichte, ähnlich wie Gold", hält Javor fest, "und man investiert heute in die Story, weil man glaubt, dass es in zehn Jahren nochmal eine bessere Story ist." Aber: "Stahl ist für uns deutlich mehr als eine Story. Ohne Stahl keine Maschinen, keine Autos, keine Gebäude und keine Zivilisation." Die Dogmen der Steelcoin-Story: "Wir glauben an den Stahl, wir glauben an seine Bedeutung, an seinen Einsatz und an seine Preisentwicklung." Zum ersten Mal stecke hinter der Blockchain ein realer Wert, nämlich Stahl. Deswegen gehöre Stahl in jedes Portfolio.

Der Stahlpreis ist während der Pandemie stark gestiegen. Vor allem die hohen Energiekosten sind der Auslöser dafür.

Kritik am Nischenprodukt

Bleibt die Frage, warum noch kein anderes Unternehmen die Idee hatte, Stahl als digitales Asset anzubieten. Ob die Idee gut ist, müsse man erst beweisen, "wenn sie schlecht ist, wissen wir, warum noch niemand daraufgekommen ist", sagt Javor. Was wiederum zu den Risiken für Anleger führt.

Der Digitalisierungsanalyst der Landesbank Baden-Württemberg, Guido Zimmermann, sieht die Idee kritisch. Wenn man in Stahl investieren wolle, gebe es risikoarmere Möglichkeiten, wie etwa Aktienbeteiligungen an Stahlunternehmen. Grundsätzlich sei der Fall aber interessant: "Man versucht, ein illiquides Produkt liquide, also bankfähig zu machen", klärt er auf. Der Stahl werde durch Token, also die Steelcoins, digitalisiert. Dann werde ein Narrativ um den Token gestrickt. Es sei aber oft so, dass hinter der Erzählung nichts stecke. "Die Story ist extrem wichtig, um Geld in den Sektor zu pumpen", betont er.

Zudem bestehe ein Vertrauensproblem: Denn bei Gold werden Wert und Aufbewahrung kontrolliert. Beim Stahl sei es schwierig zu kontrollieren, ob der Gegenwert des Steelcoin auch wirklich vorhanden ist. "Es braucht eine seriöse Kontrolle, dass der Stahl auch wirklich da ist", gibt Zimmermann zu bedenken. Grundsätzlich könne man einem privaten Kunden nicht empfehlen, sein Geld in ein Nischenprodukt zu stecken. Am Ende entscheide aber, ob einem die Story gefalle. (Noah May, 18.12.2023)