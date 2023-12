Hier die Mediennews vom Mittwoch:

Bestätigt: Langjähriger Wirtschaftsredakteur Manfred Schumi verlässt "Krone" Der Abgang des 63-Jährigen kommt, bevor Rainer Nowak als Superressortleiter bei Österreichs größter Tageszeitung beginnt

Der langjährige "Krone"-Wirtschaftsredakteur Manfred Schumi geht, bevor Rainer Nowak als neuer Superressortleiter kommt. APA/ROLAND SCHLAGER

300 meistgesehene Filme und Serien auf Netflix: "The Night Agent" auf Platz eins "Totenfrau" von ORF und Netflix und "Im Westen nichts Neues" sind die bestplatzierten deutschsprachigen Produktionen – Die kompletten Top 300 als Chart

Simon Schwarz mag verrotten: Bestattungspläne in "Willkommen Österreich" Manuel Rubey fände ein Familien-"Massengrab" schön. "Ich glaub, verbrennen ist am einfachsten", sagt Patrick Budgen bei Stermann und Grissemann

Was Österreich für Wachstum braucht: Wifo-Chef Felbermayr im "Report" "Radikale Bildungsreformen, sonst geht es sich nicht aus, dass wir Wachstum spüren", sagt der Ökonom. Die Inflation werde erst 2027 unter zwei Prozent liegen

Medienmenschen 2024: Silvia Lieb führt eine der großen Mediengruppen Österreichs Bei der Tiroler Moser Holding rückt das langjährige Vorstandsmitglied für Finanzen an die Spitze. Medienmenschen 2024, Teil 13

Laut "Falter": Wochenblatt "Zur Zeit" bot FPÖ "abgesprochene" Inhalte für Abokäufe an Herausgeber Mölzer weist Vorwurf journalistischer Käuflichkeit "entschieden zurück"

Künstliche Intelligenz: Axel Springer und OpenAI gehen KI-Partnerschaft ein ChatGPT-Nutzer sollen Zusammenfassungen ausgewählter Springer-Medien bekommen

Scripted Reality: Ozzy Osbourne beklagt sich, dass Reality-TV keine Realität mehr zeigt Kardashians wären nach "The Osbournes" noch "einen Schritt weitergegangen"

Nahost: USA fordern Schutz von Journalisten im Gazastreifen US-Außenminister Antony Blinken beantwortete Brief von Medien mit Schutzappell. 63 Medienleute wurden seit Kriegsbeginn getötet

1962-2023: Emmy-Preisträger André Braugher gestorben Der US-Schauspieler war als Captain Holt in "Brooklyn Nine-Nine" bekannt. Für die Rolle als Detektiv in der Dramaserie "Homicide: Life on the Street" erhielt er den Emmy

Switchlist: "Der Mann, der seine Haut verkaufte" und "Fight Club": TV-Tipps für Mittwoch

Wir wünschen spannende Lektüre!