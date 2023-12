Ein Bohrturm bei einem Geothermieprojekt in Deutschland: Die Kosten pro Bohrung gehen in die Millionen. APA/dpa/Jens Büttner

Im Osten von Bad Blumau im steirischen Thermenland steht eine europaweit einzigartige Anlage: Aus einer Tiefenbohrung werden hier auf innovative Weise Strom, Wärme sowie natürliches CO2 aus dem Erdmantel gewonnen. Das 104 Grad heiße Wasser wird in einem ersten Schritt zur Stromerzeugung genutzt, danach fließt es zur Energiezentrale, wo sich die Wärmetauscher des Rogner Bad Blumau befinden, dann wird das Wasser wieder in die Erde injiziert – ein Kreislauf.

Projekte à la Blumau könnte es viele geben, wenn das Rundherum passe, ist Michael Sponring, Leiter des Bereichs Energie bei PwC Österreich, überzeugt. Das Beratungsunternehmen hat mit Nimbuc Geoscience, einem geowissenschaftlichen Ingenieurbüro mit Sitz in Wien, eine Studie zu "Geothermie in Österreich" verfasst. Sukkus: Für Städte und größere Gemeinden, die ein Nah- oder Fernwärmenetz haben, wäre Geothermie eine ernsthafte Option, ihren Wärmeverbrauch zu dekarbonisieren. Das gelte auch für einzelne Industriebetriebe.

Gute Voraussetzungen

Die geologischen Voraussetzungen in Österreich seien gut, insbesondere bei bodennaher Geothermie sei Potenzial im ganzen Land vorhanden, sagte Sponring im Gespräch mit dem STANDARD.

Geothermie sei anders als Wind- und Solarenergie wetterunabhängig und auch grundlastfähig. Sie liefere, wenn man sie im Griff habe, zuverlässige, erneuerbare und CO2-arme Energie. Dank Nutzung lokaler Ressourcen unter der Erde sei die Technologie auch unabhängig von Preisschwankungen auf den Energiemärkten. Es gibt jedoch ein Aber.

Fündigkeitsrisiko

Da wären einmal die hohen Investitionskosten, die bei einer 4000 bis 5000 Meter tiefen Bohrung bis zu zehn Millionen Euro betragen können. Hinzu kommt ein Fündigkeitsrisiko bei der Erschließung neuer Reservoire – sprich, man kann trotz guter Seismik nie 100 Prozent sicher sein, am angenommenen Punkt tatsächlich auf heißes Wasser zu stoßen. Sponring: "Wenn man am Ende darauf sitzenbleibt, hat man ein Problem."

Deshalb sei es unerlässlich, dass der Staat einspringe, sei es durch Garantien, dass bei einer Trockenbohrung Teile der Kosten refundiert werden, sei es durch Abbau der zahlreichen regulatorischen Hürden.

Lernen von Nachbarn

Länder wie Island, Italien, Türkei, Frankreich, Niederlande und Schweden seien, was Geothermie betreffe, viel weiter als Österreich. Das gelte auch für Deutschland. Dort sei die Nutzung des geothermalen Wassers in einem einzigen Gesetz geregelt, während in Österreich neben dem Bergwerksgesetz und dem Wasserrecht auch die Gewerbeordnung zu berücksichtigen sei. Auch gebe es in anderen Ländern beispielsweise verpflichtende Dekarbonisierungspläne für Städte und Kommunen, was ein völlig anderes Umfeld schaffe.

Noch ein Problem, das in anderen Ländern so nicht existiere: Wenn in Österreich nach unten gebohrt wird, gehört die Wärme grundsätzlich dem Grundstückseigentümer. Das ziehe einen großen Aufwand nach sich, weil mitunter viele Einzelverträge abzuschließen seien.

90.000 Anlagen

Trotz der manchmal verwirrenden, von Bundesland zu Bundesland teils unterschiedlichen Regulatorik waren in Österreich im Jahr 2020 an die 90.000 oberflächennahe Geothermieanlagen in Betrieb. Oberösterreich gilt mit sieben geothermischen Fernwärmenetzen als Vorreiter. In der Bundeshauptstadt treiben neuerdings Wien Energie und OMV ein Tiefengeothermieprojekt voran.

(Günther Strobl, 13.12.2023)