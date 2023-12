Der Anteil an weißen Pkws hat deutlich zugenommen. Ein Psychologe sagt, diese Farblosigkeit spiegle einige Trends in der Gesellschaft

Die Balken zeigen (von links nach rechts) die Jahre 2010, 2015, 2020 und 2023. In Österreich werden weniger rote und braune Autos gekauft – Orange und Grün nahmen zu, allerdings auf niedrigem Niveau. DER STANDARD

Die bunten Jahre sind vorbei. So könnte man die Trends bei den Autofarben in Österreich zusammenfassen, wie eine Anfrage des STANDARD bei der Statistik Austria ergibt. Demnach machten weiße Autos im Jahr 2010 noch 14,54 Prozent der Neuzulassungen aus, im Jahr 2023 waren es – bis Ende Oktober – 22,19 Prozent.

Der Anteil roter Autos sank in dem Zeitraum von 8,95 Prozent auf 5,93 Prozent. Stark nachgelassen hat laut Statistik Austria vor allem die Nachfrage nach braunen Autos. Die Farbe Blau hält sich stabil (zuletzt 8,81 Prozent). Grün und Orange haben hingegen zugenommen – allerdings auf niedrigem Niveau. Laut Statistik Austria, die sich auf Daten des Verbands der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) stützt, waren heuer rund 80 Prozent der neu zugelassenen Pkws entweder grau, schwarz oder weiß.

Beziehung zum Auto nun nüchtern

Für den Wahrnehmungspsychologen und Philosophen Claus-Christian Carbon, der an der Uni Bamberg forscht, sei das keine Überraschung. "In den Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahren haben die Menschen noch Autos gekauft, um Spaß zu haben und auch um ihre Identität zu zeigen", sagt er. "Damals haben die Leute auf einen VW-Käfer zum Beispiel auch noch ein Peacezeichen draufgemalt, um zu zeigen, wie sie so sind."

Mittlerweile sind rund 80 Prozent der neuen Autos in Österreich schwarz, weiß, silberfarben oder grau. Der Anteil von Weiß hat seit dem Jahr 2010 gegenüber bunten Lacken deutlich zugenommen. DER STANDARD

Carbon erkennt auch auf deutschen Straßen einen Trend zu Nichtfarben. "Heute denken die Menschen beim Autokauf gleich schon an den Weiterverkauf. Das ist eigentlich eine perfide Situation, weil es gar nicht darum geht, ob ihnen das Auto gefällt, sondern um eine Gewinnmaximierung beim späteren Verkauf." Ein Fazit des Psychologen: "Wir verlieren als Gesellschaft immer mehr den Kontakt zum Auto. Es ist für viele nur noch ein Transportmittel von A nach B."

Farbenfrohe Achtziger

Blickt man noch weiter in die Vergangenheit, etwa ins Jahr 1980, wird der Trend gegen bunten Lack erst recht augenfällig. Zu diesem Jahr liegen zwar nicht die Zahlen in Österreich, aber jene in Westdeutschland vor. So waren im Jahr 1980 in der Bundesrepublik 22,1 Prozent der damals neu zugelassenen Pkws rot, 17,5 Prozent grün sowie 12,4 Prozent gelb und 11,7 Prozent blau, hat das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt dokumentiert. Weiße und graue Autos lagen damals jeweils bei nur bei etwa zwölf Prozent.

Im Westdeutschland des Jahres 1980 gab es noch jeweils mehr rote, grüne und gelbe Autos als weiß lackierte. DER STANDARD

BMW kann Farbe wechseln

Dabei gibt es auch in der scheinbar auserzählten Geschichte des Autolacks noch Neuheiten. Der deutsche Konzern BMW hat im Jahr 2022 ein Elektroauto vorgestellt, das die Farbe wechseln kann. Das Modell heißt BMW iX Flow, der dazugehörigen Technologie gaben die Bayern den Namen E-Ink.

Wie funktioniert der Farbwechsel? Das Autoblech bekommt eine Folie mit Millionen von Mikrokapseln, die negativ geladene weiße Pigmente und positiv geladene schwarze Pigmente enthalten. Mithilfe eines elektrischen Feldes lässt sich die Farbe beliebig wechseln. Das könne auch helfen, den Kühl- oder Heizbedarf zu verkleinern, verspricht BMW. "Ein Auto, das die Farbe auf Knopfdruck wechseln kann, ist natürlich erst mal faszinierend", sagt Psychologe Carbon. "Aber es zeigt auch den Trend in der Gesellschaft, sich nicht festlegen zu wollen und kein klares Statement mehr auszusenden." (Lukas Kapeller, 26.12.2023)