US-Präsident Joe Biden kritisierte die israelische Regierung Netanjahu und ihre Kriegsführung in Gaza so scharf wie nie zuvor. Angesichts der Zerstörungen und der hohen Zahl an zivilen Opfern durch die schwere Bombardierung verliere Israel an Unterstützung.

Fährt einen verhängnisvollen Kurs: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. IMAGO/JINI/Xinhua

Die Koalition Netanjahus mit Religiös-Rechtsextremen, die das Westjordanland annektieren wollen, verhindere jede Chance auf eine Lösung.

Die Antwort gab der israelische Außenminister Eli Cohen (von Netanjahus Likud-Partei): Israel werde den Krieg "mit oder ohne internationale Unterstützung" fortsetzen.

Das kann man als die typische israelische Unbeugsamkeit in einer Welt von Feinden betrachten (soeben hat im polnischen Parlament ein rechtsextremer Abgeordneter ein religiöses Symbol des Judaismus geschändet, indem er einen Feuerlöscher gegen die Menora, einen siebenarmigen Leuchter, einsetzte).

Man kann die Reaktion des israelischen Außenministers auf Bidens Kritik aber auch genauso gut als typisch für die Hybris der israelischen nationalistischen Rechten betrachten.

Mehr und mehr wird klar, dass nicht nur die extreme religiöse Rechte, sondern auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu selbst einen verhängnisvollen Kurs fährt (nicht nur in der Reaktion auf die Bestialitäten der Hamas).

Israel braucht dringend neue politische Kräfte. (Hans Rauscher, 13.12.2023)