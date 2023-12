Betrifft: "Drohende Fließbandmedizin? Das Bild vom Hausarzt wird verklärt" – Kommentar von Gerald John

Ja, doch, es gibt sie noch, die herzerwärmenden "Bergdoktorinnen" und "Bergdoktoren" – nicht nur in den Schluchten irgendwelcher weit von Wien entfernter Bundesländer, sondern auch in den Großstadtschluchten. Und ja, sie interessieren sich für ihre Patientinnen und Patienten und sie nehmen sich – wenn nötig – auch viel Zeit für sie. Denn auch wenn bei kleinen Beschwerden wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit zumeist keine Vorgeschichte benötigt wird, es gibt viele Diagnosen, die eine Vorkenntnis bezüglich der Erkrankungen unbedingt brauchen.

Wunderbare Idee

Primärversorgungseinheiten (PVE) liegt eine wunderbare Idee zugrunde, nämlich die Ambulanzen, die total überlaufen und unterbesetzt sind, zu entlasten. Allerdings würde dies nur funktionieren, wenn sie anstatt etwa Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter, die im Übrigen auch in Ambulanzen fehlen, verschiedene Fachärztinnen und Fachärzte vor Ort hätten, die fachspezifisch sofort reagieren könnten. Das ist aber nicht der Fall. Disziplinen wie diplomiertes Pflegepersonal, Ernährungsberaterinnen und -berater und andere finden sich auch im "normalen" Hausärztesystem.

Die Regierung will die Primärversorgungszentren, das sind Alternativen zur klassischen Ordination, ausbauen. Foto: Getty Images

Außerdem, und das hat sich wohl auch noch nicht bis in Regierungskreise durchgesprochen, ist es das eine, PVEs über Wien zu verteilen, das andere ist es aber, sie zu bespielen – also genug willige Ärztinnen und Ärzte zu finden, die wie in einer Ambulanz täglich dutzende Patientinnen und Patienten sehen, deren Vorgeschichte ihnen oft gänzlich unbekannt ist. Das sind Arbeitsverhältnisse wie in einer Spitalsambulanz im Übrigen. Auch die Gefahr der Privatbetreiberinnen und -betreiber, die wie schon an anderer Stelle – Stichwort Reha-Zentren – rein für den Profit zu schlechten Bedingungen mehr oder weniger geeignete Kräfte einstellen, ist im Bezug auf PVEs nicht zu unterschätzen.

Um junge Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, ist es nötig, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, anstatt permanent über Hausärztinnen und Hausärzte zu lästern. Zu allem Überfluss ist die Ärztekammer, durch interne Querelen gelähmt, keine große Hilfe. Das Ansehen der "Bergdoktorinnen" und "Bergdoktoren" muss wieder hergestellt werden. Die Gesundheit vieler könnte davon abhängen.

Ursula Senoner-Frötscher, Allgemeinmedizinerin, praktische Ärztin in Wien (14.12.2023)