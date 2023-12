"Wenn Leben und Tod aufeinandertreffen, offenbart sich unser wahres Ich. Wer wir wirklich sind. Alles andere ist Maskerade": Der Vorspann der neuen vorweihnachtlichen ARD-Serie "Davos 1917" trägt gar dick auf und gibt gleich zu Beginn die Richtung vor. Und es wird nicht viel leichter werden im Laufe der sechs Folgen. Hier wurde nämlich ziemlich geklotzt. Auch finanziell. 18 Millionen Franken – das sind umgerechnet rund 19 Millionen Euro – ließen sich das Schweizer Fernsehen und die ARD diese "High-End-Serie" kosten, ein "Leuchtturmprojekt" sehen die Produzenten darin, seit 2018 wurde an der Entwicklung der Serie gearbeitet.

Worum es geht? Um nicht weniger als um die Geschichte Europas, um den Ersten Weltkrieg, um Interessen einzelner Länder im geopolitischen Kontext. Und weil sich Geschichte in einer fiktionalen Serie freilich anhand von persönlichen Geschichten am besten erzählen lässt, steht hier eine Krankenschwester im Mittelpunkt, deren persönliches Schicksal von Weltgeschehen und der Neuordnung in Europa abhängt. RTL-"Sisi" Dominique Devenport spielt Krankenschwester Johanna Gabathuler, die nach ihrem Einsatz an der Westfront hochschwanger nach Davos in den Schoß ihrer Familie zurückkehrt.

Die Schwestern Mathilde (Anna Schinz, links) und JohannaGabathuler (Dominique Devenport). Foto: SRF/ARD Degeto

Dreh- und Angelpunkt Davos

Dort, wo heute die Politik- und Wirtschaftselite ihr World Economic Forum abhält, trafen sich im Ersten Weltkrieg Spioninnen und Spione, einflussreiche Politiker, Agentinnen und Agenten, um Europa nach ihren jeweiligen Interessen zu gestalten. Dreh- und Angelpunkt dieser Gemengelage ist das pipifeine Kurhaus Cronwald, das von Johannas Familie geführt wird und wo sich (nicht nur) Tuberkulose-Kranke erholen. Und weil dieses Kurhaus eine Finanzspritze braucht, soll Johanna den eher unguten Macho, aber umso reicheren Politiker Thanner (Sven Schelker) heiraten. Ein uneheliches Baby (ihre Schwester bezeichnet Johanna einmal als "Kriegshure") ist da natürlich hinderlich, es wird ihr gleich nach der Geburt auf Geheiß des Vater abgenommen.

Nicht nur die aufopfernde Krankenschwester: Johanna (Dominique Devenport) kann auch anders. Foto: SRF/ARD Degeto

Und auch sonst werden Pläne für sie geschmiedet, die sich so gar nicht mit ihren eigenen – nämlich jenen nach einem selbstbestimmten Leben – decken. Das macht sie natürlich anfällig für Ausbruchsszenarien. Und die kommen in Form einer Gräfin und deutschen Spionin – schön widersprüchlich: Jeanette Hain –, die es in sich hat. Diese Ilse von Hausner ist manipulativ, gescheit, brutal, oft auch charmant und fast schon witzig. Schon bald findet sich Johanna, die von Hausner als Spitzel eingesetzt wird, in einem Geflecht aus Geheimdiensten, Verrat und ständigem Misstrauen wieder. Lohn für ihren Einsatz soll ihr Baby sein, die Gräfin weiß, wo es untergebracht wurde. Und weil es ohne Liebesgeschichte offenbar nicht geht, hat Johanna ein Gspusi mit dem Arzt Carl Mangold (David Kross), der – wie könnte es anders sein – nicht der ist, der er vorgibt zu sein.

Jeanette Hain als Gräfin und deutsche Spionin Ilse von Hausner. Foto: SRF/ARD Degeto

"Zauberberg" und Mata Hari

"Davos 1917" sei "inspiriert von wahren Begebenheiten", locken die Macherinnen und Macher der Serie, die Gräfin etwa erinnert an "Mademoiselle Docteur" Elisabeth Schragmüller, die für den deutschen Geheimdienst tätig und Führungsoffizierin der legendären Mata Hari war. Und natürlich kommt einem auch "Der Zauberberg" von Thomas Mann in den Sinn. "Der Ort Davos kann als Sinnbild für die unterschiedlichen Aspekte der Schweiz gelesen werden", sagen die Regisseure Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lazarescu, und Christian Theede. "Indem wir unser Curhaus zum Epizentrum der europäischen Staatspolitik erklären, erzählen wir die Welt unter dem Brennglas."

Dieses Serienspektakel von Headautor Adrian Illien gerät teils blutig (mit der jeweiligen Gegenseite wird ganz und gar nicht zimperlich umgegangen), teils glitzernd (rauschende Nächte erinnern an "Babylon Berlin"), und ja, manchmal auch ganz lustig (Curling mit Cornelius Obonya und Sunnyi Melles!). Ein opulentes Hochglanzprodukt, das insgesamt dann aber doch zu glatt frisiert und mit zu wenigen Ecken und Kanten daherkommt. (Astrid Ebenführer, 20.12.2023)