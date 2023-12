"Last Train Home" handelt von der Geschichte der Tschechoslowakischen Legionen im Ersten Weltkrieg. THQ Nordic

Müssen Videospiele immer Spaß machen? Die Antwort lautet spätestens seit Antikriegsspielen wie "This War of Mine", "Spec Ops: The Line" oder "Valiant Hearts" ganz klar: Nein. Nun zeichnet "Last Train Home" nicht nur das düstere Bild eines Bürgerkrieges. Das Werk von Ashborne Games beweist auch, wie gut sich Videospiele als Erzählmedium eignen und gleichzeitig noch historische Fakten vermitteln können, auch wenn es natürlich künstlerische Freiheiten gibt.

Eine unglaubliche Geschichte

Dabei bespielt "Last Train Home" ein Genre, das eigentlich nicht als das Mittel der Wahl für gute Geschichten gilt. Dennoch schafft es das Echtzeittaktik-Game, eine Geschichtsstunde zu vermitteln – auch wenn es eine äußerst deprimierende ist. Das Spiel handelt vom Schicksal der Tschechoslowakischen Legionen. Truppen tschechischer und slowakischer Soldaten, die eine in der Militärgeschichte einzigartige Leistung vollbracht haben. In den Wirren der Oktoberrevolution 1917 in Russland kämpften sich 60.000 Legionäre von Kiew bis Wladiwostok an der Pazifikküste durch. Fast 10.000 Kilometer weit. Drei Jahre hat die Odyssee gedauert.

Weil im Westen noch die Mittelmächte standen und später die Rote Armee immer stärker wurde, musste die Truppe nach Osten fliehen. Das tat sie in gepanzerten Zügen. Zeitweise kontrollierten die tschechoslowakischen Soldaten die gesamte Bahnstrecke der transsibirischen Eisenbahn von der Wolgaregion bis zum Pazifik. Heute ist die Geschichte beinahe unbekannt. Damals aber trugen die Legionäre wesentlich zur Gründung des mittlerweile ebenfalls zerfallenen tschechoslowakischen Staates bei.

Die Kämpfe sind solider Echtzeittaktik-Standard. THQ Nordic

Die Legionäre rekrutierten sich hauptsächlich aus national gesinnten Tschechen und Slowaken, die sich weigerten, für Österreich-Ungarn gegen die "slawischen Brüder" Russlands zu kämpfen. Diese Kräfte wurden von der Entente auch unterstützt. Später wurden in Kriegsgefangenschaft geratene Slowaken und Tschechen aus der Armee Österreich-Ungarns rekrutiert. 1919 umfasste das tschechoslowakische Heer in Russland rund 60.000 Mann. In den Revolutionswirren kam es immer wieder zu Konflikten mit der Roten Armee, weshalb den Legionären der Heimweg nach Westen abgeschnitten wurde. Also mussten sie ganz Russland durchqueren, ein Schiff in Wladiwostok besteigen, Asien umrunden und über den Suezkanal und Italien heimkehren. Ein "schwindelerregender" Gedanke, wie ein an der unmöglich scheinenden Operation beteiligter Soldat in seinem Tagebuch notierte.

Genau diese Flucht der Legionäre haben Ashborne Games aus dem tschechischen Brünn in Form eines Echtzeittaktikspiels umgesetzt. Als Spielerin oder Spieler muss man nicht nur seine Soldaten in Scharmützel mit Rotarmisten führen. In einer klassischen Draufsicht scheucht man seine Truppen in Deckungen, lässt sie Beobachtungstürme einnehmen oder schickt sie in offene Feuergefechte mit den Bolschewiki. Letzteres ist nicht immer die beste Idee, denn schleichendes Vorgehen und Hit-and-Run-Taktiken werden eher belohnt. Das alles ist spielerisch nicht neu, aber sehr solide umgesetzt.

Das Drama spielt sich außerhalb der Schlacht ab

Außerhalb des Schlachtfeldes wartet die wahre Herausforderung. Um zu überleben, sind die Soldatinnen und Soldaten auf den Zug angewiesen – und diesen gilt es zu managen. Man muss Öfen in die Transportwaggons einbauen, damit die eigenen Truppen nicht frieren. Doch dafür muss der Zug stillstehen, was wiederum die Reisezeit verlängert, also muss man genügend Nahrung für diese Pausen heranschaffen. Gleichzeitig gilt es, die Moral der Truppe aufrecht zu halten, denn sind die Kämpferinnen und Kämpfer mit dem Führungsstil nicht einverstanden, kann es passieren, dass sie die Legion verlassen.

Immer wieder müssen wir moralische Entscheidungen treffen. THQ Nordic

Zudem ist der Tod ein ständiger Begleiter: Haben wir noch keinen Lazarettwagen oder lassen wir schwere Verwundungen zu lange unbehandelt, sterben die Legionärinnen und Legionäre. Also müssen wir Trupps ausschicken, um sie nach Heilkräutern suchen zu lassen. Mit ein wenig Glück finden die Legionäre auch Gold, damit wir einen Arzt bezahlen können, der die Verwundeten heilt. Suchen wir aber zu lange, werden die Soldaten müde und brauchen eine Pause, um sich zu erholen. Sind die Soldaten müde, fährt der Zug nicht weiter, denn jeder der Pixel-Helden ist gleichzeitig Teil der Zugbesatzung. Fährt der Zug nicht, kommt unweigerlich ein Artillerieschlag der Roten Armee, der den Zug beschädigt, der dann wiederum lange repariert werden muss.

Daraus entwickelt sich ein spielerisch interessanter Teufelskreis: Ist es wirklich das Risiko wert, für einige Holzplanken einen Tag lang stillzustehen? Lohnt sich der Weg zum weit entfernten Händler, wenn dieser am Ende nichts Wertvolles im Angebot hat?

Zudem spielen sich außerhalb der Kämpfe auch die moralischen Entscheidungen ab: Immer wieder kommt es zu unvorhergesehenen Ereignissen, die es zu lösen gilt. Akzeptieren wir von einem Dorf Nahrung oder Treibstoff als Dank für die Befreiung von der Roten Armee? Ohne Nahrung hungern unsere Soldaten und kämpfen nicht mehr so gut. Geht dem Zug allerdings der Treibstoff in Form von Kohle aus, heißt es unweigerlich "Game over". Das führt zu einem ständigen Gefühl der Bedrohung – und zu harten moralischen Entscheidungen.

Gewehrschütze und Heizer Karel musste sterben, weil keine Zeit mehr war, die nötige Medizin zu besorgen. Bitter: Er hatte den "Unterhaltsam"-Trait, er hielt also die Truppe bei Laune, nun ist die Moral auf einem Tiefpunkt. Das führt beim Spielen zu einem flauen Gefühl im Testermagen. Nein, "Spaß" macht "Last Train Home" nicht im eigentlichen Sinn, es ist aber ein Statement über die Schrecken des Krieges.

Recherche im echten Panzerzug

Petr Kolar, einer der Gründer von Ashborne Games, wollte eine der Entstehungsgeschichten der Tschechischen Republik in einem historischen Videospiel aufarbeiten. Die Kämpfe zwischen "Roten" und "Weißen" in Russland waren bislang noch kaum Thema in einem Game, von einer Karte in "Battlefield 1" einmal abgesehen. Gegenüber der "New York Times" betonte Kolar, wie wichtig ihm und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern historische Genauigkeit war.

Ein großer Teil des Spiels dreht sich um den Panzerzug, mit dem die Truppe versucht, bis nach Wladiwostok an der Pazifikküste durchzubrechen. THQ Nordic

Dazu arbeitete man mit dem rollenden Legiovlak-Museum zusammen, einer exakten Kopie eines Panzerzuges der Tschechischen Legionen. Außerdem arbeiteten sich die Designerinnen und Designer durch die Tagebücher der Soldaten, um ihre Geschichten besser mit Blick auf die einfachen Mitglieder der Legionen schreiben zu können. Zudem holte man sich Beratung vom Verband der tschechoslowakischen Legionäre, einer Veteranengruppe, die insbesondere bei der Umsetzung der historisch korrekten Ausrüstung half.

Zufällig fand einer der Autoren des Spiels in einem Secondhandladen ein Buch voller Skizzen von Legionären. "Unsere Landschaft ist auf ähnliche Weise gezeichnet wie diese Illustrationen", sagte Kolar.

Verbrechen werden ausgeblendet

Damit das alles aber noch spielbar bleibt, mussten einige historische Kompromisse eingegangen werden. Ob es überhaupt Kämpferinnen in den Tschechoslowakischen Legionen gab, ist zweifelhaft, aber Ashborne Games gönnte sich hier eine künstlerische Freiheit, und man integrierte sogar eine rein weibliche Kampftruppe namens Walküre. Eigentlich wollten die Entwickler die Geschichten von real existierenden Soldaten nacherzählen, verabschiedeten sich aber aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen wieder von der Idee.

Jedes Mitglied der Legionen hat auch an Bord des Zuges seine Aufgabe, entweder als Lokführerin, Koch, Ärztin oder Ingenieur. THQ Nordic

Das ist gleichzeitig auch eine Kritik an dem Spiel: Es stellt die Tschechoslowakischen Legionen oft als heroische Streitmacht des Guten dar. Nur selten ist man wirklich gezwungen, Dörfer zu plündern und Nahrungsmittel zu stehlen. Ganz anders als die historischen Vorbilder.

Ein Spiel wie kein anderes

"Last Train Home" ist eines jener Spiele, von denen man keine Schonung erwarten darf. Gerade der Anfang schlägt schon sehr auf den Magen, und man kann die Verzweiflung innerhalb der eigenen Truppe spüren. Im weiteren Spielverlauf geht es zum Glück nicht mehr ganz so düster und bedrückend zu, was auch daran liegt, dass man die Spielmechaniken verinnerlicht – und die sind nicht immer wahnsinnig komplex. Außerdem findet man sich irgendwann damit ab, dass der eigene Zug nun mal beschädigt wurde und man nicht immer die Bäuche der eigenen Truppe füllen kann. Und ja: Auch der Tod liebgewordener Spielfiguren gehört da dazu.

"Spielspaß" ist das falsche Wort, um "Last Train Home" zu beschreiben. Es sind ein Fasziniertsein von einem weitgehend unbekannten historischen Ereignis und die Sorge um die eigene Truppe und die Motivation, sie heil aus dieser Hölle zu bringen, die einen weiterspielen lassen. "Last Train Home" ist ein einzigartiges Erlebnis, auch wenn es weit außerhalb der eigenen Komfortzone liegt.

Antikriegsvideospiele, können sie funktionieren?

Aber "Last Train Home" ist nur der jüngste Beweis dafür, wie sich das Medium auch für Antikriegsbotschaften eignet. Vorgemacht hat es das famose "Spec Ops: The Line", das den Kriegsfilmklassiker "Apocalypse Now" in einem modernen Szenario neu interpretiert hat. Auf der Suche nach einer vermissten Einheit der US-Armee spielte man sich anfangs noch durch eine beinahe schon platt anmutende Prämisse für ein solches Spiel. Doch die Eskalationsspirale drehte sich weiter, und die Szene mit dem Phosphorangriff dürfte vielen noch in Erinnerung sein.

Damals zwang einen das Spiel hinzusehen. "Schau, was du angerichtet hat – und wofür?" war die wenig subtile Botschaft, als man selbst mit deaktivierter Sprintfunktion durch die Berge an verbrannten Körpern gehen musste. Ein Spiel mit Völkermord als Thema, noch dazu in einem Shooter, daran konnte man sich im Hinblick auf ahnungslos geführte Killerspieldebatten nur die Finger verbrennen. Aber Yager bewies damals, dass es möglich war, eine Antikriegsbotschaft in ein Spiel zu verpacken. Auf Fingerspitzengefühl wurde absichtlich verzichtet. Das Spiel gilt heute als Meisterwerk der digitalen Erzählkunst, blieb aber kommerziell wenig erfolgreich.

Als zwei Jahre später "Valiant Hearts: The Great War" erschien, war es ein Überraschungshit. Das Spiel setzte auf eine bunte Comicgrafik, schaffte es aber dennoch, die Grauen des Krieges bildgewaltig darzustellen. Der Fokus lag aber nicht auf industrialisiertem Massenmord, sondern auf den Einzelschicksalen der vier Spielfiguren. Da war der Deutsche, der in Frankreich lebte und dort eine Familie gründete, aber ausgewiesen wurde und später von der kaiserlichen Armee an die Front geschickt wurde. Oder der Soldat Freddie, der seine bei einem Bombenangriff getötete Frau rächen will und dabei nur Wut und Verbitterung empfindet. Das alles kam nur in vermeintlich leichtfüßiger Optik daher, nahm sich Ubisoft damals doch die Antikriegscomics "Elender Krieg" von Jacques Tardi zum Vorbild.

Im gleichen Jahr erschien auch "This War of Mine" von 11 Bits Studios aus Polen. Im Spiel muss man eine Gruppe Zivilisten in einer zerstörten Stadt so lange am Leben zu erhalten, bis der nicht näher benannte Krieg vorüber ist. Das klingt auf dem Papier wie eine Managementsimulation, aber das Spiel zeichnete sich dadurch aus, dass es einen immer mehr unter Druck setzte, die Person vor dem Bildschirm fertigmachte, und wenn man dachte, es kann unmöglich noch schlimmer kommen, noch eine Katastrophe obendrauf setzte. Dabei erhob das Spiel nie den moralischen Zeigefinger, bestrafte nicht für "böse" Taten. Es zeigte einfach den Istzustand eines Kriegsgebietes – und wirkte dadurch erst recht verstörend.

Nein, Videospiele machen nicht immer Spaß, aber das tun Filme oder Romane wie "Im Westen nichts Neues" auch nicht. Aber Games sind als Erzählform mindestens ebenbürtig. (Peter Zellinger, 14.12.2023)