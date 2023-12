"Bestechungsgeld" Scharfe Kritik an Freigabe von EU-Milliarden für Ungarn

Kurz vor dem EU-Gipfel in Brüssel gibt es massive Kritik an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ihre Kommission gab am Mittwoch in Brüssel gut zehn Milliarden Euro für Ungarn frei, die wegen Rechtsstaatsmängeln in dem Land eingefroren waren. Viele vermuten einen anrüchigen Deal, um den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán zur Aufhebung seines Vetos gegen geplante Ukraine-Entscheidungen zu bewegen