Die Bundesregierung würde gerne den Holzbau in Österreich forcieren. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigten dafür am Donnerstag einen Maßnahmenplan an. In drei Themenfeldern will man konkrete Fortschritte erreichen, dafür braucht es freilich auch die Mithilfe der Bundesländer, bei denen das Thema Bauen und Wohnen zuvorderst angesiedelt ist. Mit diesen will man nun Gespräche führen, damit zum einen öffentliche Bauten wie Schulen, Kindergärten und Gesundheitseinrichtungen öfter aus Holz gebaut werden und so eine "Vorbildfunktion für nachhaltiges und energieeffizientes Bauen übernehmen", wie es in einer Aussendung der beiden Ministerien heißt.

Die Stadt Wien hat im Vorjahr das "WohnbauMprogramm" ins Leben gerufen, in dessen Rahmen in einer ersten Phase 104 Wohneinheiten an drei Standorten errichtet werden. Das Siegerprojekt dafür stammt von der ARGE Gerner Gerner Plus AllesWirdGut. ARGE Gerner Gerner Plus AllesWirdGut

Zweitens sollen der Holzbau sowie auch die Verwendung ökologischer Baumaterialien auch im Rahmen des Aktionsplans für nachhaltige Beschaffung stärker verankert werden. Und neue Förderinstrumente sollen den Holzbau ebenfalls forcieren, wie es etwa im Rahmen der "Holzinitiative" des Landwirtschaftsministeriums bereits gemacht wird.

Mehrgeschoßiger Wohnbau aus Holz

Der dritte Punkt des Plans betrifft praktisch ausschließlich die Länder: Auch im mehrgeschoßigen Wohnbau soll der Anteil des Holzbaus ausgebaut werden, hierfür stellten "die Wohnbauförderungen einen wirkungsvollen Hebel dar", wie es in einer Aussendung heißt.

"Der Bau und der Betrieb von Gebäuden ist derzeit für 36 Prozent der EU-Treibhausgasemissionen verantwortlich", wird Totschnig zitiert. "Um diese Emissionen zu reduzieren, werden wir künftig CO2-intensive Baustoffe verstärkt durch Holz aus Österreich ersetzen."

Der Antrag auf Initiativen zur Stärkung des Holzbaus wurde diese Woche im Ministerrat beschlossen, sagt Gewessler: „Gerade zur gesunden Verdichtung von Wohnraum ist Holz ein ideales Material. Wir fördern daher den Einsatz von Holz als nachhaltigen Rohstoff im großvolumigen Wohnbau sowie in öffentlichen Bauten und in der Infrastruktur."

"Den Worten Taten folgen lassen"

Aus der Holzbaubranche kommt erwartungsgemäß viel Zustimmung zu den Plänen, den Worten müssten nun aber auch Taten folgen, betonte Josef Moosbrugger, Präsident der österreichischen Landwirtschaftskammern. "Vor allem die Gebietskörperschaften sind aufgerufen, dem Auftrag des Ministerrats Folge zu leisten und entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten, etwa bei der Schaffung von Infrastruktur für die Kinderbetreuung oder Gesundheitseinrichtungen."

Erst vor zwei Monaten hatten Vertreter der österreichischen Holzindustrie vor Produktionsrückgängen gewarnt. Fehlende Aufträge vonseiten der Bauwirtschaft bei nach wie vor hohen Produktionskosten würden sich negativ auf die Margensituation auswirken. Sie appellierten deshalb an die Politik, etwa mit Investitionen in den Wohnbau gegenzusteuern. (red, 14.12.2023)