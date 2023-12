Wer den Führerschein haben möchte, muss vorab einiges lernen und Prüfungen absolvieren. Was haben Sie erlebt?

Erst kürzlich machte eine Schlagzeile aus Großbritannien die Runde: Eine Person hat die theoretische Führerscheinprüfung nach 59 misslungenen Antritten beim 60. Mal geschafft. Wer so viel Geduld und Geld aufbringt, beweist zumindest Durchhaltevermögen und hat wirklich den dringlichen Wunsch, mit dem Auto fahren zu dürfen. Natürlich sind so viele Prüfungsantritte rekordverdächtig und nicht alltäglich – dennoch haben vermutlich einige Menschen Respekt vor der theoretischen, aber auch vor der praktischen Prüfung und ganz generell vor der Fahrschule.

Wann haben Sie den Führerschein gemacht? bildobjektiv/Getty Images/iStockphoto

Immerhin ist es ganz schön aufregend, zum ersten Mal hinter dem Steuer zu sitzen – sei es beim Auto, Motorrad, Lkw oder Traktor. Meist hängen die ersten Erfolgserlebnisse und das wachsende Vertrauen in sich und das Gefährt mit dem Fahrlehrer oder der Fahrlehrerin zusammen. Hat man einfühlsame und hilfsbereite Menschen neben sich sitzen, lernt man wahrscheinlich schnell, sich im Auto zurechtzufinden und zu fahren. Neben den praktischen muss man aber auch die theoretischen Hürden bewältigen. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Modalitäten bei der theoretischen Prüfung zwar geändert, trotzdem muss man sich nach wie vor eine ganze Menge an Wissen aneignen, um am Ende dann die Prüfung zu meistern.

Welche Erinnerungen haben Sie an die Fahrschule?

Wann haben Sie Ihren Führerschein gemacht? Wie viele Antritte brauchte es, theoretisch und praktisch, bis Sie den Schein in der Hand hielten? Waren Sie mit Ihrer Fahrlehrerin oder Ihrem Fahrlehrer zufrieden? Berichten Sie von Ihren Erfahrungen im Forum! (mawa, 18.12.2023)