Während vor den Fenstern des Wiener Innenstadtcafés an diesem Nachmittag vorweihnachtliches Treiben herrscht, löffelt Ihor Zhaloba seine Kürbiskernsuppe und atmet erst einmal durch. Am Vorabend hat der ukrainische Historiker Studierenden im nahegelegenen Osteuropainstitut auf Einladung der Pan-Europa-Bewegung und der Universität Wien vom Krieg erzählt. Seit dem russischen Einmarsch hat Zhaloba nämlich seine Lehrerrobe gegen die Uniform getauscht. "Kämpfender Professor" nennt sich der 59-Jährige – Glatze, grauer Vollbart, sanfte Stimme – seither selbst.

Zhaloba tut dieser Tage in Wien im Kleinen, was der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Brüssel und Washington im Großen tut: der Welt erklären, warum seine Heimat weiterhin Hilfe braucht. Anders als in Deutschland, wo er zuvor auf PR-Tour in Sachen Ukraine unterwegs war, darf er in Österreich die Termine nicht in seiner Soldatenuniform absolvieren, sondern greift dafür auf schlichte, in gedeckten Farben gehaltene Zivilkleidung zurück.

Ihor Zhaloba in seiner Militäruniform. Zhaloba

"Ein Maschinengewehr ist für mich heute genauso alltäglich wie vorher eine Füllfeder oder ein Laptop", sagt der Professor, der sich nun als Infanterist vor allem mit Drohnen befasst. Vorher, das sind Jahrzehnte als Historiker, erst als Student in seiner Heimat Czernowitz, später als Professor an der Kiewer Borys-Hryntschenko-Universität. Fünf Jahre lang bildete er außerdem ukrainische Diplomatinnen und Diplomaten aus. Seit einem Forschungsaufenthalt in Österreich in den 1990er-Jahren spricht er so gut wie fehlerfrei Deutsch. Mit Soldatischem hatte Zhaloba freilich 35 Jahre lang nichts zu tun. Bevor er nach dem Einmarsch Russlands 2022 in seine Uniform geschlüpft ist, stand er zuletzt 1987 als Reserveoffizier der Roten Armee unter Waffen.

Zivilisten in Uniform

Doch heute ist Zhaloba vor allem eines: Soldat. "Bewaffnete Zivilgesellschaft" nennt er seine Einheit, die Territorialverteidigung, die erst am Stadtrand Kiews, später rund um Robotyne und schließlich nahe Bachmut gekämpft hat: "Jeder tut, was er in seinem Leben gelernt hat." Da ist der Datenanalyst, der die russische Taktik auskundschaftet, der Luftfahrtingenieur, der an verschiedenen Drohnen tüftelt. Oder eben Zhaloba, der an der Front von den Kameraden "Vater" gerufen wird. Seine eigenen Töchter, 27 und 22, harren seit Kriegsbeginn gemeinsam mit ihrer Mutter in Kiew aus.

Von Aufgeben will er nichts wissen. "Klar sind wir sind alle müde, ich auch", sagt Zhaloba. Wenn er im Februar 60 wird, wird er vom Armeedienst ausgemustert. Die Stimmung in seiner Heimat vergleicht er mit einem Wellenmeer: Einmal herrsche Euphorie, dann wieder Enttäuschung. "Unter den Umständen, in denen wir die Gegenoffensive gestartet haben, mit all den verspäteten Waffenlieferungen und ohne Luftwaffe, haben wir viel erreicht. Keine Armee der Welt hätte unter diesen Voraussetzungen mehr geschafft."

Auch deutsche Waffen, etwa diese Panzerhaubitze 2000, sind in der Ukraine im Einsatz. REUTERS

Das sieht auch Analyst Markus Reisner von der Theresianischen Militärakademie so. "Die Ukraine hatte ganz einfach nicht alle Mittel, die es braucht, um eine derart komplexe Operation wie den Durchbruch zum Asowschen Meer durchzuführen, der als Ziel der Gegenoffensive definiert worden war", sagt er dem STANDARD.

Weder wurden rechtzeitig Kampfjets geliefert, noch verfügt die Ukraine über genügend Artilleriemunition, um der russischen Kriegsmaschinerie etwas entgegenhalten zu können. Dass diese zudem so gut wie ungestört Drohnen einsetzen kann, die ukrainische Manöver frühzeitig entdecken und kampfunfähig schießen, kann Kiew mangels entsprechender Störgeräte kaum unterbinden.

Die zuletzt erfolgreichen Vorstöße über den Fluss Dnjepr bei Krynky dienten deshalb nun auch als Fingerzeig in Richtung der westlichen Staatskanzleien, denen Kiew demonstrieren will, dass man noch immer handlungsfähig ist – und dass sich weitere Waffenlieferungen auszahlen. Auch das bisher nachhaltige Zurückdrängen der russischen Schwarzmeerflotte sei ein solcher Erfolg, sagt Reisner.

Unterschiedliche Angriffsstrategien

Im Gespräch mit dem STANDARD ortet der Analyst nun aber "eine Art von Blame-Game", in dem sich Kiew und dessen wichtigster Verbündeter Washington gegenseitig die Schuld an der gescheiterten Gegenoffensive zuschieben. In einem Artikel der Washington Post wurde Anfang Dezember ruchbar, wie die USA die ukrainischen Befehlshaber rund um Präsident Selenskyj und Armeechef Waleri Saluschnyj zur Eile drängten. Anstatt drei Angriffe auf die russischen Verteidigungslinien gleichzeitig auszuführen, hätten die USA zudem einen massiven Stoß in die feindlichen Linien im Süden der Front empfohlen, den die Ukraine dem Bericht zufolge aber als zu riskant eingestuft habe.

Einen tiefen Krater riss eine russische Rakete am Mittwoch in Kiew. IMAGO/Oleksii Chumachenko

Doch wie geht es nun weiter? "Im Westen wurde die russische Armee vor der ukrainischen Offensive aber auch völlig unterschätzt. Es ist ihren Befehlshabern tragischerweise egal, wie viele Soldaten sterben, solange sie die Offensive abwehren", sagt Reisner. "Die Bilder der brennenden deutschen Leopard-Panzer, die die Propaganda zu Beginn der Offensive immer wieder gezeigt hat, hat der Moral der russischen Truppen außerdem einen enormen Schub verliehen.“

Aus sicherer Distanz, wie er betont, würde Reisner der Ukraine nun vorerst zur Defensive raten: "Sie könnte versuchen, die Tiefe des Landes so gut wie möglich zu schützen, vor allem die kritische Infrastruktur, die Russland nun den zweiten Winter in Folge massiv angreift."

Dass es angesichts der weitgehend eingefrorenen Frontlinie schon bald zu Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau kommen könnte, wie es mittlerweile viele im Westen fordern, glaubt Ihor Zhaloba nicht. Es gehe schlicht um die Existenz der Ukraine. Der Historiker in Uniform vergleicht die Lage mit jener Polens 1939. Und warnt: "Haben sich Verhandlungen mit Hitler gelohnt? Damals wurde auch in Frankreich darüber gestritten, warum Franzosen für Danzig sterben sollten. Bald darauf stand die Stadt unter NS-Ordnung. Später kam diese auch nach Paris." (Florian Niederndorfer, 15.12.2023)