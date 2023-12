Greta Gerwig wird als erst zweite US-Amerikanerin (nach Olivia de Havilland in den 1960ern) den Juryvorsitz in Cannes übernehmen. AFP/CHRIS DELMAS

Cannes - Die US-Regisseurin des Hitfilms "Barbie", Greta Gerwig, wird Jury-Präsidentin des Filmfestivals in Cannes im kommenden Jahr. Sie sei nach der Schauspielerin Olivia de Havilland in den 1960er-Jahren erst die zweite Amerikanerin, die die Rolle übernehme, teilte das Festival am Donnerstagmorgen mit. Die 40-Jährige hat mit "Barbie" in diesem Jahr etliche Rekorde gebrochen.

Die Wahl habe auf der Hand gelegen, wurde die Festival-Präsidentin, Iris Knobloch, zitiert. Sie bildet seit 2022 ein Tandem mit dem Festspielleiter Thierry Frémaux, der für das Filmprogramm zuständig ist. Das Festival an der Côte d'Azur wird im kommenden Jahr zum 77. Mal stattfinden - vom 14. bis zum 25. Mai. (APA, 14.12.2023)