"Das Abenteuer Kapitalmarktanalyst konnte beginnen." Mit diesem Satz kommentiert Peter Brezinschek, bei seiner Pensionierung im Vorjahr Raiffeisen-Chefanalyst, den Startschuss zu seiner Karriere als Finanzanalyst. Dieser erfolgte am 1. April 1983, als der Beruf hierzulande noch fast unbekannt war. Als Buchautor blickt er auf 40 Jahre Berufstätigkeit im Börsenumfeld zurück, wobei er sich dabei als "Zeuge, Interpret und Kommentator" eines neuen Zeitalters sieht. "Der Kreis schließt sich", lautet Brezinscheks Fazit. Warum? Ob hohe Inflation und Zinsen, teure Energie, protektionistische Tendenzen – vieles, was die Welt zu seinem Berufseinstieg prägte, feiert nun wieder ein Comeback. Oder auch vom Kalten Krieg zur derzeitigen geopolitischen Eiszeit.

Während der vier Jahrzehnte von Peter Brezinschek als Finanzanalyst hatten die Bullen, die an der Börse für steigende Kurse stehen, meist die Oberhand. IMAGO/Sven Simon

Dazwischen lagen allerdings vier Jahrzehnte einer Warmperiode, in denen an den Finanzmärkten überwiegend die Sonne schien – und die Pflanzen mitunter auch ins Kraut schießen ließ wie zur Dotcom-Blase oder vor der Finanzkrise 2008. Beginnend mit den frühen 1980er-Jahren spannt Brezinschek einen Bogen, der über alle wichtigen Entwicklungen von der Wirtschaftspolitik unter US-Präsident Ronald Reagan über die Globalisierung und die Eurokrise bis in die Gegenwart führt. Diese ist aus seiner Sicht durch Inflation, Geldpolitik und Staatseingriffe in die Wirtschaft geprägt und lassen den Autor zu einem ernüchternden Schluss kommen: Die "goldenen 40 Aktienjahre" sind vorbei, Investierende werden sich künftig wohl mit geringeren Erträgen zufriedengeben müssen.

Auch beim Rückblick auf sein Berufsleben bleibt Brezinschek einem analytischen Stil treu. Das Buch ist aber zugänglich und mit Grafiken, Zeitungsartikeln und Anmerkungen ansprechend aufbereitet, wirklich persönliche Anekdoten bleiben aber selten. Zielgruppe sind an Börsen und Finanzmärkten Interessierte – besonders jene, die ihre Veranlagung selbst in die Hand nehmen. (Alexander Hahn, 14.12.2023)