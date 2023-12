Darunter erster Preis in der Kategorie "Cover and Coverstory Nationwide" mit "Indien, die heimliche Großmacht"

Beim europäischen Mediendesign-Wettbewerb European Newspaper Award holte der STANDARD sechs Auszeichnungen, darunter auch erstmals den ersten Preis in der Kategorie "Cover and Coverstory Nationwide" mit "Indien, die heimliche Großmacht".

Gewinnt bei "Cover and Coverstory Nationwide": STANDARD-Strecke zu "Indien, die heimliche Großmacht". Foto: DER STANDARD

Ausgezeichnet wurde DER STANDARD auch in der Kategorie "News Pages – Terror, War" mit "Der atomare Bluff" in der Schwerpunktausgabe zum Ukraine-Krieg und in der Kategorie "Special Editions" mit der Schwerpunktausgabe zu "Bitte Pause!".

"Der atomare Bluff" in der Schwerpunktausgabe zum Ukraine-Krieg wurde bei "News Pages – Terror, War" ausgezeichnet. Foto: STANDARD

Auszeichnung bei "Special Editions" mit der Schwerpunktausgabe zu "Bitte Pause!". Foto: STANDARD

Das Datenjournalismus-Team war mit der interaktiven Grafik zur Bundespräsidentenwahl 2022 bei "News Pages Elections Online" erfolgreich, in der Kategorie "Alternative Storytelling" wurde der DER STANDARD mit Inhalt und Umsetzung des Artikels "Kaufen oder mieten?" ausgezeichnet.

Erfolgreich bei "Alternative Storytelling": "Kaufen oder mieten?". Foto: DER STANDARD

In der Kategorie "Infographics Online, animated infographics" gewann DER STANDARD Guide und Videoreportagen zu "Wo queere Personen bis heute verfolgt werden".

Ausschnitt aus "Wo queere Personen bis heute verfolgt werden". Screenshot: DER STANDARD

Verleihung im Juni 2024

Die Preisträger des European Newspaper Award wurden am Donnerstag bekanntgegeben, die Verleihung der Auszeichnungen findet im Juni 2024 im Rahmen des European Newspaper Congress in Wien statt. Insgesamt nahmen dieses Jahr 136 Zeitungen aus 22 Ländern am Wettbewerb teil, die Jury bewertete mehr als 3.500 Einreichungen. (red, 14.12.2023)