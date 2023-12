Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Wien – Ein 32-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Wien in Folge eines tödlichen Messerangriffs festgenommen worden. Zu dem Angriff kam es im Zuge eines Suchtgiftdeals am Lerchenfelder Gürtel in der Nacht zum Sonntag.

Ein 27-Jähriger wollte bei dem Mann Drogen kaufen. Dabei soll ihm der 32-Jährige aus noch ungeklärten Gründen mehrmals in den Oberkörper gestochen haben. Die Frau des 27-Jährigen brachte ihn mit dem Taxi in ein Spital, dort erlag er seinen Verletzungen. (APA, 14.12.2023)