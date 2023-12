Kojima (Mitte) hat immer von einer Karriere beim Film geträumt. Heute arbeitet er mit bekannten Schauspielern, unter anderem mit Jeffrey Dean Morgan (links) und Norman Reedus (rechts). Hideo Kojima/X

Der vierjährige Hideo Kojima hatte wenige Freunde. Erst vor kurzem war seine Familie von Tokyo nach Osaka gezogen, und das soziale Netz war noch nicht gespinnt. Stattdessen verbrachte er viel Zeit zu Hause, und am Abend wurde zusammen mit seinen Eltern und seinen zwei Brüdern gemeinsam ein Film geschaut. Abseits vom japanischen Nationalhelden Akira Kurosawa liebte der kleine Hideo auch das europäische und das US-Kino. 2014 gibt er in einem Interview zu, dass zu seinen Lieblingsfilmen etwa "Blade Runner", "Mad Max" oder auch "2001: A Space Odyssey" gehören. Das bewegte Bild faszinierte ihn, und nachdem er mit der Super-8-Kamera eines Freundes erste Kurzfilme gedreht hatte, suchte er als junger Erwachsener einen Job in der Filmbranche.

Auf den diesjährigen Games Awards präsentierte Kojima sein neues Spiel "OD". Wie bei jeder Show kommt er durch die Tür seines Spiels "P.T." auf die Bühne. EPA/CAROLINE BREHMAN

(Game-)Director

Er wird nicht fündig, stattdessen beginnt er sich auch für Videospiele zu interessieren. 1986, Kojima ist 23 Jahre alt, fängt er bei der japanischen Videospielfirma Konami zu arbeiten an. Im Japanischen gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal eine Übersetzung für den Jobtitel Game-Designer. Weil Videospiele in seinem Umfeld zudem verrufen sind, lügt er, was seine Anstellung betrifft, und behauptet, er würde bei einem Finanzunternehmen arbeiten.

Der Rest ist Geschichte. Mit dem Spiel "Meta Gear" definiert Kojima ein ganzes Genre und mit dessen Nachfolgern seine Karriere als Spiele-Schaffender, der gern filmisch inszeniert. Seine Spiele bekommen zunehmend eine philosophische Ebene, die er bei seinem Arbeitgeber offenbar nicht mehr ganz ausleben kann. 2005 gründet er parallel zu seiner Position bei Konami sein eigenes Studio. Unbescheiden wie er ist, benennt er es nach sich selbst: Kojima Productions. 2015 kommt die endgültige Trennung von Kojimas ehemaliger Arbeitsstätte. Erst vier Jahre später erscheint das erste eigenständige Spiel: "Death Stranding" mit dem Hollywood-Schauspieler Norman Reedus in der Hauptrolle.

Connecting Worlds

Es folgen Projekte mit dem mexikanischen Filmemacher Guillermo del Toro und anderen Schauspielern. Im Dezember 2023 kündigt er sein neuestes Projekt an: "OD". Der Trailer ist verstörend. Die Hollywood-Schauspieler Sophia Lillis (Es), Hunter Schafer (Euphoria) und Udo Kier (Swan Song) tragen einen bestimmten Satz auf ganz unterschiedliche Art und Weise vor. Dann endet der Trailer. Der mittlerweile 60-Jährige hat es geschafft. Er kreiert spielbare Filme mit Hollywood-Prominenz. Er ist Filmemacher, wie er es schon im Alter von vier Jahren geträumt hat. Im Frühling 2024 soll nun die Dokumentation "Connecting Worlds" auf Disney+ das Schaffen von Kojima einem breiteres Publikum zugänglich machen. (Alexander Amon, 18.12.2023)