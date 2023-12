Astrid Gaberszig ist Filialleiterin bei Kunst und Kirche am Wiener Stephansplatz. In ihrem Job hat sie es hin und wieder auch mit sehr konservativen Menschen zu tun

Astrid Gaberszig in ihrem Reich in der Wiener City, wo vor allem religiöses Kunsthandwerk angeboten wird. Michael Hausenblas

"Ich bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren bei Kunst und Kirche am Stephansplatz 6. Ursprünglich stamme ich aus Nürnberg. Bevor ich hier begonnen habe, arbeitete ich im Verkauf einer Bäckerei. Das Geschäft misst circa 160 Quadratmeter auf zwei Ebenen und gehört zum Unternehmen Facultas. In unserem Sortiment finden sich Tauf- und Hochzeitskerzen, Krippen, Holzschnitzereien, Heiligenfiguren und Ikonen, Weihrauch, Schmuck mit christlichen Motiven, Votivgaben etc. Das günstigste Produkt ist eine kleine Marienmedaille aus Aluminium um 20 Cent, das teuerste eine emaillierte Marienikone um 3000 Euro.

Die Geschichte des Geschäfts reicht über Umwege 154 Jahre zurück. Damals gründete vis-à-vis von hier ein gewisser Johann Heiner eine Kunstanstalt für Kirchengeräte, Paramente und Fahnen. Es gab aber auch schon Bücher und Druckwaren. Das Unternehmen durfte sich sogar Lieferant des Kaisers und des Papstes nennen. 1946 dürfte der Domverlag alles aufgekauft haben.

Klar hat man als gläubiger Mensch einen stärkeren Bezug zu unseren Produkten. Insgesamt sind wir zu sechst, ich bin römisch-katholisch, ein anderer Kollege, der Theologie studiert und Priester werden wird, ist lutherischer Konfession. Durch den Glauben tut man sich einfach leichter mit den Objekten, man kennt sich auch in Sachen Symbolik besser aus. Auch die Kundschaft ist zu einem großen Teil gläubig, teilweise auch gezwungenermaßen praktizierend. Das klingt eigenartig, gemeint sind Menschen, die zum Beispiel aufgrund eines religiösen Anlasses wie einer Taufe oder einer Hochzeit auf der Suche nach einem Geschenk sind. Viel los ist vor allem vor Weihnachten, an Ostern und in der Zeit danach, wenn es mit den Erstkommunionen und Firmungen losgeht.

Im Moment liegen mir die Krippenfiguren besonders am Herzen. Ich mag es, wenn junge Familien sich nicht nur mit profaner Weihnachtsdekoration umgeben. Der Kontakt mit den Menschen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen bereitet mir viel Vergnügen. Es ist einfach schön, etwas über den Hintergrund der Kundschaft zu erfahren, über den Anlass ihres Einkaufs. Ferner bereitet es Freude, wenn jemand einen Gegenstand im Geschäft nicht nur einfach als Gegenstand sieht, sondern sich Gedanken über dessen Bedeutung macht. Was weniger Spaß macht, sind die wenigen, die glauben, uns harsch belehren zu müssen. Wenn es zum Beispiel um die Interpretation von Darstellungen aus der Bibel geht. Wie gesagt, wir beraten sehr gerne. Das ist auch der Grund, weshalb wir noch über keinen Onlineshop verfügen.

Sechs Leute zählt das Team von Kunst und Kirche, das auf 160 Quadratmetern auf zwei Ebenen in Sachen Weihnachten, Ostern, Taufe, Hochzeit etc. berät. Michael Hausenblas

Es ist auch schon vorgekommen, dass wir wegen unseres Angebots in Sachen Wachs für Verzierungen kritisiert wurden, da wir dieses auch in Form bunter Regenbogenfarben anbieten. Das gehört einfach zu unserer gut sortierten Auswahl. Jeder und jede soll sich seine Kerzen so gestalten, wie er möchte. Da gibt es ein paar Menschen, die, ich sag einmal, in eine sehr konservative Richtung denken und diesbezüglich Zusammenhänge mit der Woke-Culture sehen und damit nicht klarkommen. Auch unser bunter Kinderrosenkranz hat jemandem einmal nicht gepasst. Wenn es allerdings zu seltener Kritik kommt, dann eher gegen uns oder gewisse Produkte, aber nicht gegen die Kirche.

Früher gab es gerade am Stephansplatz mehr solche Geschäfte wie uns. Man merkt also schon, dass die Nachfrage generell eher sinkt, gleichzeitig können wir uns gut behaupten. Diese Entwicklung stellt ja auch eine Herausforderung dar, gerade was das Sortiment betrifft. Über die Jahre haben wir uns mehr und mehr spezialisiert.

Die Kundschaft hat sich insofern verändert, als sie mehr auf das Besondere schaut. Die Nachfrage nach dem Verzieren von Kerzen steigt zum Beispiel stetig. Alles wird persönlicher und individueller. Gleichzeitig ist der Absatz von großen Heiligenfiguren und großen Kruzifixen gesunken.

Ob früher alles besser war? Ich würde sagen, jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Die technische Entwicklung im Sinne des Warenwirtschaftssystems hat uns sehr weitergeholfen. Das verbessert den Auftritt des Sortiments im Geschäft, die Orientierung in Sachen Nachfrage und spart viel Arbeitszeit ein. Apropos Zeit: Was sich noch verändert hat, ist die Geduld der Menschen, die zu uns kommen. Sie sind witzigerweise eindeutig geduldiger geworden. Es ist nur eine Vermutung, aber vielleicht hängt es mit den Erfahrungen aus der Pandemie zusammen." (Michael Hausenblas, 24.12.2023)