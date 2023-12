Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Rahmen einer Sitzung des Nationalrats im Parlament. APA/EVA MANHART

Wien – Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) will gegen den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) in einer Steuercausa ermitteln – dazu muss zunächst seine Immunität aufgehoben werden. Einem ORF-Bericht zufolge soll der Immunitätsausschuss bereits am Freitagmorgen über den Fall beraten. "Was erledigt ist, ist erledigt", sagte demnach SPÖ-Mandatarin und Ausschussvorsitzende Selma Yildirim. Nachdem sie das Ersuchen der WKStA zur Immunitätsaufhebung Sobotkas erhalten hatte, habe es umgehend Gespräche mit den anderen Klubs gegeben, hieß es. Der Ausschuss soll demnach um acht Uhr tagen.

Der Grund für die Ermittlungen gegen Sobotka: Dem Ex-Öbag-Chef und dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid zufolge soll es im Zusammenhang mit einer Steuerprüfung der Erwin-Pröll-Stiftung Beeinflussungs- und Interventionsversuche durch den ÖVP-Politiker gegeben haben. Die WKStA verdächtigt Sobotka "des Missbrauchs der Amtsgewalt als Bestimmungs- und sonstiger Beitragstäter". Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sobotka wies die Vorwürfe zurück. Es stimme nicht, dass er sich mit Wünschen an Schmid gewandt habe, sagte er. Dieser legte nun jedoch neue Chats vor, die für die Anklagebehörde auch die Ermittlungen begründen. Aus den Chats soll hervorgehen, dass der damalige Sektionschef (und spätere Finanzminister) Eduard Müller eine Nachricht an Schmid geschickt habe, in der es um die Steuerprüfung der Erwin-Pröll-Stiftung geht.

Abgeordnete genießen grundsätzlich Immunität

Sobotka will den Immunitätsausschuss bitten, "dem Auslieferungsbegehren so rasch wie möglich zu entsprechen, damit die Behörden endlich den Sachverhalt aufklären können", hieß es aus seinem Büro gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Profil".

Abgeordnete des Nationalrats, Mitglieder des Bundesrats und der Landtage genießen grundsätzlich Immunität. Das heißt, der Immunitätsausschuss muss feststellen, ob es einen Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit gibt. Erst dann ist die Verfolgung möglich.

Der Untersuchungszeitraum der WKStA reicht von Sommer 2017 bis Herbst 2018. Sobotka ist seit Dezember 2017 Präsident des Nationalrats, zuvor fungierte der ÖVP-Politiker als Innenminister. (red, 14.12.2023)