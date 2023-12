Wien - Seit Anfang November macht die in Wien gedrehte Horrorcomedy "Mandy und die Mächte des Bösen" auf Amazon Prime Video lachen und gruseln. Am 14. Februar folgt beim Streamer nun die nächste Austrohorrorserie mit Schmäh: "Beasts like us", bis dato unter dem Titel "Followers" bekannt, will ab dann einen "übernatürlichen Genremix aus Horror und Coming-Of-Age-Comedy" bieten.

Unter Regie von Marc Schlegel geht es um vier Mittzwanziger (Cosima Henman, Jing Xian, Jakob Schmidt und Benedikt Kalcher), die in einer Welt samt Zombievirus zurechtkommen müssen. Allerdings leben die Monster und die Menschen soweit recht friedlich zusammen - für gewöhnlich. Man muss nur darauf achten, die "Kreaturenrechts-Charta" nicht zu verletzen, wenn man eine Monsterattacke abwehrt. Das macht die kleinen und großen Dramen des Erwachsenseins und -werdens nicht einfacher. (APA, 14.12.2023)