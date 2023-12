Groß aufgekocht oder schnell zubereitet – was essen und trinken Sie an den Feiertagen am liebsten?

Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit auch kulinarisch ein Highlight. Besonders an den Feiertagen spielt Essen meist eine zentrale Rolle. Was auf den Tisch kommt, ist von Haushalt zu Haushalt unterschiedlich, und doch gibt es oft langjährige Traditionen, die sich in bestimmten Regionen etabliert haben. Von Wurst- und Fleischsuppen über Bratwürstel, Gans, Ente, Wild oder Karpfen bis hin zum Tafelspitz oder einem Heringssalat – oft ist das Weihnachtsessen jedenfalls fisch- oder fleischlastig, wobei sich in den vergangenen Jahren auch im vegetarischen und veganen Bereich einiges getan hat: angefangen mit veganen Speisen wie Suppen aus Gemüse bis hin zu Fleischersatzprodukten und vegan zubereiteten Saucen.

Wie viele Menschen bekochen Sie zu Weihnachten? Getty Images

Neben der Hauptspeise gibt es aber meist auch eine Vorspeise und eine Nachspeise. Besonders im süßen Segment bietet Weihnachten da so einiges. Ob Bratäpfel mit Vanillesauce, Schokoladiges, Creme brû­lée oder Kekse – vor allem Desserts mit Zimt, Kardamom, Vanille oder Nelken sind beliebt und runden das Festtagsmenü ab. Nicht zu vergessen sind weihnachtliche Getränke wie Punsch oder Glühwein, viele greifen auch gern zu gutem Sekt oder Wein.

Was gibt es bei Ihnen zu Weihnachten?

Für wie viele Menschen kochen Sie, oder sind Sie selbst wo zu Gast? Was sind Ihre liebsten Vorspeisen, Hauptgerichte und Nachspeisen? Was trinken Sie am liebsten zum Essen? Welche vegetarischen und veganen Gerichte können Sie empfehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 22.12.2023)