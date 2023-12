Yvonne Lacina-Blaha, Jahrgang 1977, ist seit 1997 beim ORF. Ihr Weg dorthin führte sie über ein Praktikum direkt in die Redaktion der Zeit im Bild – sie begann beim Monitoring und bei der Eurovision-Abteilung der Auslandsredaktion. Im Jahr 1999 war sie als Producerin bei Andreas Pfeifer im ORF-Büro Bozen. Danach gestaltete sie abwechselnd Beiträge für die Zeit im Bild-Redaktion und für die Parlamentssendung Hohes Haus. 2002 kam sie fix in die Chronik-Redaktion der Zeit im Bild, wo sie sich auf soziale Reportagen fokussiert hat. Ab 2011 moderierte sie den "ZIB Flash" und agierte als Chefin vom Dienst. Nach ihre Mutterkarenz begann sie als Sendungsplanerin und Chefin vom Dienst für alle Ausgaben der ZIB auf ORF 1 zu arbeiten. Seit 2019 ist sie auch Lektorin an der Fachhochschule Wien für den Lehrgang "Journalismus & Medienmanagement".

Alexandra Schlögl, Jahrgang 1973 und ebenfalls Mutter, kam 1992 über ein Ferialpraktikum in der Musiksendung "Wurlitzer" erstmals mit dem ORF in Berührung. Sie arbeitete dann beim damaligen Kinderprogramm "Ich & Du" mit, was zulasten des geplanten Wirtschaftsstudiums ging. "Bereut habe ich diese Entscheidung nie, denn ich konnte durch diese berufliche Praxis schon früh Erfahrung im Bereich Kinderprogramm sammeln und mein Know-how über die Jahre laufend erweitern", sagt Schlögl. Sie war als redaktionelle Mitarbeiterin und später sendungsverantwortliche Redakteurin bei "Confetti TiVi" für Formate wie Tom Turbo, Forscherexpress oder Kiddy Contest zuständig und im Jahr 2008 wesentlich in die Entstehung der neuen Programmfläche Okidoki involviert. Im Jänner 2010 übernahm sie die Redaktionsleitung und inhaltliche Verantwortung für das Kinderprogramm in ORF 1.

