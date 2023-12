Jetzt anhören: Die Pleite der Signa-Gruppe zieht nicht nur in Österreich weite Kreise. Wieso haben so viele Investoren und Politiker René Benko anscheinend blind vertraut?

Lange klang sein Aufstieg wie eine einzige Erfolgsgeschichte – doch dann kam der Absturz. Der Immobilienmogul René Benko und seine Signa-Gruppe sind nach einer Reihe von Insolvenzen schwer angeschlagen. Die Marktlage, aber auch Fehler des Unternehmers haben zur größten Pleite aller Zeiten in Österreich geführt.

"Inside Austria" begleitet René Benko schon länger. Wir haben die Geschichte seines Aufstiegs erzählt. Und in einer Update-Folge über die Krise seines Imperiums gesprochen. Jetzt widmen wir uns dem tiefen Fall des Immobilienmoguls. Wir wollen wissen, worüber Benko am Ende gestolpert ist und wieso so viele Menschen dem Österreicher offenbar blind vertraut haben. (red, 16.12.2023)

In dieser Folge zu hören: Kristina Gnirke (Wirtschaftsredakteurin beim "Spiegel"), Renate Graber (Wirtschaftsredakteurin beim STANDARD) und Joseph Gepp (Leiter des Wirtschaftsressorts beim STANDARD); Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp, Skript: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp; Redigat: Tobias Holub; Gestaltung und Produktion: Christoph Neuwirth