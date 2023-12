"Gute Nacht Österreich" fix im ORF bis Ende 2024. Klien über FPÖ-Schwitzkasten, ideale Regierungen, Interventionen und die 100. Sendung am Freitagabend

Der ORF-Satiriker Peter Klien kann 2024 mit Gute Nacht Österreich weitermachen im ORF: Der Vertrag für 2024 steht, sagt er im Interview über seine Idealbesetzung für eine neue Regierung 2024, über politischen Einfluss im ORF und über die (nur fiktive) "Ehre, für FPÖ-TV arbeiten zu können". Freitagabend schon um 21.25 Uhr feiert eine verlängerte Spezialausgabe der Satireshow ihre hundertste Folge im ORF.

ORF-Satiriker Peter Klien in der schon 100. Ausgabe von "Gute Nacht Österreich". ORF/Hans Leitner

"Der Satiriker wünscht sich den Wahnsinn an der Macht"

STANDARD: Wir stehen vor einem Wahljahr: Was ist für den GNÖ-Satiriker die Idealbesetzung einer Bundesregierung?

Klien: Der Satiriker hat andere Ideale als der Staatsbürger. Der Satiriker wünscht sich den Wahnsinn an der Macht, weil das fassungslose Publikum nach Auseinandersetzung lechzt – und die Arena ein Spektakel verspricht. Der Staatsbürger dagegen wünscht sich eine langweilige Regierung, in der kundige Menschen Arbeitsfortschritte machen.

STANDARD: Wie realistisch ist dieser Besetzungswunsch?

Klien: Der Besetzungswunsch des Satirikers scheint heute immer leichter erfüllbar.

"Warum sollte der Fortbestand von Gute Nacht Österreich davon abhängen, wer gerade Bundeskanzler ist?"

STANDARD: Kann man sich "Gute Nacht Österreich" im ORF auch nach einem allfälligen Amtsantritt Herbert Kickls (FPÖ) als Bundeskanzler, in dessen Eigendefinition "Volkskanzler", vorstellen – und wenn ja, wie? Es soll ja doch recht viel Regierungseinfluss auf den ORF und seine Gremien geben.

Klien: Von Letzterem hört man manchmal – nicht zuletzt beim Verfassungsgerichtshof. Aber warum sollte der Fortbestand von Gute Nacht Österreich davon abhängen, wer gerade Bundeskanzler ist? Wenn ein Regierungswechsel den Ausschlag dafür geben soll, eine erfolgreiche Satiresendung abzusetzen, dann kann der ORF zusperren. Ich glaube an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

STANDARD: Hat Herbert Kickl nach Ihren Erfahrungen Humor?

Klien: Was ich sicher sagen kann: Er weiß ihn mir gegenüber gut zu verstecken.

"Dem durchschnittlichen TV-Zuseher fällt beim Wort 'ORF-Stiftungsrat' automatisch der Kopf nach hinten."

STANDARD: War Außenreporter Peter Klien eigentlich schon einmal beim ORF-Stiftungsrat oder beim ORF-Publikumsrat im Einsatz?

Klien: Nein. Das ist aber dem Umstand geschuldet, dass Medienpolitik – leider – schon grundsätzlich wenige Menschen in Österreich interessiert. Wenn es jetzt auch noch um Dinge geht, die fälschlicherweise für ORF-Interna gehalten werden (dem durchschnittlichen TV-Zuseher fällt beim Wort "ORF-Stiftungsrat" automatisch der Kopf nach hinten), wird sich das Interesse des Zielpublikums für eine brandheiße Fragerunde im Publikumsrat, fürchte ich, in überschaubaren Grenzen halten. Inhaltlich wären solche Besuche zweifellos interessant.

STANDARD: "Gute Nacht Österreich" erlebte im ORF schon Anfang 2021 ein erstes Ende, wenn ich mich recht erinnere nach einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Skifahren. Ist der ORF denn nicht wirklich unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Interessen, wie es ein Verfassungsgesetz verlangt?

Klien: Die kritische Auseinandersetzung mit Skifahren in Zeiten des Klimawandels war sicher nicht der Grund für unser zwischenzeitliches Ende, auch wenn es nach der Sendung heftige Reaktionen gegeben hat. Aber umgekehrt ist es doch nur gut, wenn man mit Satire immer wieder mal einen wunden Punkt erwischt.

STANDARD: Dem ersten Ende von GNÖ ging eine politische Intervention voraus: Der Sender reklamierte schon Ende November 2019 ein Erklärstück über das Netzwerk von Sebastian Kurz kurzfristig aus der Sendung. Gab es seit dem Neustart Anfang 2022 Interventionen aus dem ORF?

Klien: Nein.

STANDARD: Stimmen Sie GNÖ-Themen und -Erklärstücke vorab mit dem Sender ab?

Klien: Ja. Es bleibt natürlich eine Sendung des ORF – auch wenn es zugleich meine eigene ist.

STANDARD: Wie hoch hätten Sie Ende 2020 die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt, dass eine doch recht politische Satiresendung im ORF der 2020er-Jahre die 100. Ausgaben erreicht?

Klien: 100 Ausgaben sind für jede TV-Sendung eine unwahrscheinlich hohe Zahl – einmal ganz abgesehen von jeder Politik! Insofern hätte ich eine solche Zahl so oder so kaum zu hoffen gewagt. Obwohl andererseits der Fußball natürlich lehrt: Die Hoffnung stirbt zuletzt!

"Der Schwitzkasten war unschön"

STANDARD: Was war der schönste Moment in den ersten 99 Sendungen GNÖ?

Klien: Zu den unvergesslichen Höhepunkten gehört sicher der große, weil völlig unvorhergesehene Erfolg der Sendung über "Medien in Ungarn". Denn offenbar beschäftigt die Menschen (und durch die ungarischen Untertitel insbesondere auch die Ungarn selbst) an entscheidenden Punkten Medienpolitik sehr wohl – wenn sie nämlich verdeckt geschieht und einen nachhaltigen Umbau des Landes zur Folge hat.

STANDARD: Was war der schrecklichste Moment in den ersten 99 Sendungen GNÖ?

Klien: Der Schwitzkasten war unschön. Und als wir vor Jahren für einen ungeschickten Text Rassismusvorwürfe bekommen haben, hab ich mir nachher auch gedacht: Das hätten wir uns sparen können.

STANDARD: Was war der beste Witz in 99 Ausgaben GNÖ?

Klien: Unmöglich zu bestimmen. In der aktuellen Sendung mag ich den hier besonders: "Sebastian Kurz hat immer wieder vor Journalisten den Vorwurf in den Raum gestellt, dass es in der Korruptionsstaatsanwaltschaft ein rotes Netzwerk gebe. Der Vorwurf ist völlig absurd. Eine Staatsanwaltschaft zu infiltrieren erfordert jede Menge Organisation, Disziplin und Zusammenhalt – und wir reden immer noch von der SPÖ!"

H.-C. Strache in Simmering

STANDARD: Wer war Ihr liebster Gesprächspartner bei Außeneinsätzen?

Klien: Es hat viele großartige Begegnungen gegeben. Was mir zum Beispiel stark im Gedächtnis geblieben ist, war das Wiedersehen mit H.-C. Strache bei der Wien-Wahl 2020. Da steht der ehemals strahlende Vizekanzler der Republik, der einstige Verführer der Massen, in einem kleinen Simmeringer Gastgarten inmitten eines letzten Rests Getreuer, spricht mit Selbstironie über die eigene Person und wirkt doch so sehr neben sich. Es war eine surreale Szene.

STANDARD: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine doch recht politische Satiresendung im ORF die 200. Ausgabe erreicht?

Klien: Ich lass mich überraschen!

STANDARD: Der ORF startet zu Jahresbeginn seine neue Streamingplattform ORF On. Werden Peter Klien und Gute Nacht Österreich dort eine Rolle spielen – oder geht es weiter wie gewohnt auf ORF 1?

Klien: Geplant ist, dass Gute Nacht Österreich auf ORF On stark vertreten und gut auffindbar sein soll. Die Rede ist auch davon, dass unsere Sendung dort ein paar Stunden früher als im linearen Fernsehen abrufbar sein soll. Ich halte das für eine sehr gute Idee. Denn so wie ich die Sache sehe, ist das Internet gekommen, um zu bleiben (lacht).

STANDARD: Geht es also 2024 weiter mit GNÖ in ORF 1?

Klien: Durchaus. Unser Vertrag läuft immer auf ein Jahr und ist aktuell bereits bis Ende 2024 verlängert.

STANDARD: Und wann wechseln Sie zu FPÖ-TV? Im Beitrag über den "Heimatherbst" der FPÖ in Hartberg wurden Sie von Freiheitlichen ja quasi eingeladen – kurz bevor Sie der FPÖ-Securitymann in den Schwitzkasten nahm.

Klien: Diese Einladung stammte von Generalsekretär Michael Schnedlitz – einem FPÖler, der glücklicherweise über Humor verfügt. Es wäre für mich natürlich eine Ehre, für FPÖ-TV arbeiten zu dürfen. Ich weiß auch schon, mit wem ich mein erstes Interview machen würde – mit Herbert Kickl! (Harald Fidler, 15.12.2023)