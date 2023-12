Künftig soll das sportliche Angebot für Kinder noch größer werden. Getty Images

Wien – Die im Schuljahr 2022/23 in zehn Modellregionen gestartete "Tägliche Bewegungseinheit" an Schulen und Kindergärten soll weiter ausgeweitet werden. Das sehen die Planungen der zuständigen Ministerien für Sport und Bildung nach der erfolgten Evaluierung der absolvierten Testphase mit demnach vielen positiven Rückmeldungen vor, wie am Donnerstag bei einer Pressekonferenz verkündet wurde.

Das Erweiterungskonzept sieht ab 2024/25 zusätzliche Budgetmittel und Anreizmodelle für die Bundesländer zur schnelleren Ausrollung der Bewegungseinheiten vor. Derzeit sind österreichweit 324 Bildungseinrichtungen an der Initiative beteiligt. Anfängliche Probleme wegen Stundenplänen und Turnsaalbelegungen seien mittlerweile kein Thema mehr, wurde betont. (APA, 14.12.2023)