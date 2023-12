Der Schulerfolg hängt laut Pisa-Studie in kaum einem anderen Land so sehr von der (sozialen) Herkunft der Schüler ab wie in Österreich. Was lässt sich dagegen tun? Stellen Sie Ihre Fragen für unseren Videotalk

Es hätte noch deutlich schlimmer kommen können. Das ist vielleicht die beste Nachricht bezüglich der Ergebnisse der jüngsten Pisa-Studie. Denn in Österreich haben sich die Testergebnisse der 15- und 16-jährigen Schülerinnen und Schüler in Mathematik, Deutsch und Naturwissenschaften weniger verschlechtert als in vielen anderen Industrieländern. Aber Zugleich zeigt die Erhebung, dass in Österreich eine ohnehin große Kluft noch größer wird: Dem Schulsystem gelingt es zunehmend schlechter, soziale Benachteiligung von Schülern auszugleichen, Kindern aus ärmeren und bildungsfernen Familien bleiben zurück. Das Leistungsniveau klafft damit insbesondere bei Lesen und Naturwissenschaften immer weiter auseinander. Auch Kinder mit Migrationshintergrund schneiden bei Ergebnissen schlechter ab.

Doch Österreichs Probleme im Bildungssektor sind noch größer: Auch die Gruppe der Schüler, die wirkliche Spitzenleistungen bei der Testung erbringen, ist in vielen Industrieländern deutlich größer. Produziert das System viele Abgehängte, ohne dass sich eine Spitzengruppe bildet? Wie können wir mehr aus den jungen Talenten im Land machen?

Rund um diese Fragen dreht sich eine neue Ausgabe des Videotalks "STANDARD mitreden": Mit dabei ist der Ex-Politiker und Buchautor Matthias Strolz, der sich im Rahmen der MEGA-Bildungsstiftung für Bildungsinitiativen starkmacht. Zu Gast ist auch Christian Klar, Leiter einer Brennpunktschule in Wien-Floridsdorf und Bildungssprecher der ÖVP im Bezirk. Mit dabei ist auch die Bildungsexpertin Barbara Herzog-Punzenberger, Rektorin der Pädagogischen Hochschule Wien. Und schließlich auch Dzana Schütter, die im Volksschulalter aus Bosnien nach Österreich kam und den Sprung von einer Hauptschule auf ein Gymnasium schaffte. Einordnen wird für uns die Befunde schließlich Andreas Schleicher, der bei der OECD als Koordinator die Pisa-Studien verantwortet.

