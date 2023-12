In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

"Endakatbilla Kunda, Endakatbilla Kunda, Enda, Enda, Endakat" – Michael König-Breuss hat eine wichtige Botschaft an Israel, die USA, den Satan und die, die es angeht, die werden das schon verstehen, was er in "Seelensprache" von sich gibt. Das geht ein paar Minuten so dahin, ehe Breuss-König wieder verständlich spricht. Er empfiehlt, sich das etwas holprige Fantasie-Mantra ein paar Mal anzuhören, um uns "oder unsere Länder vom satanischen Einfluss zu befreien". Der kleine Teaser mit der Arbeitsprobe des Saalfeldner Heilers steht der Öffentlichkeit offen.

Um 1.111 Euro wird man den Teufel los

Wer freilich ganz fundiert die Einzelbehandlung "Teufel austreiben und Außerirdische entfernen“ bucht, muss 1.111 Euro lockermachen. Ein Video – vermutlich als Exorzismus-Sparvariante – gibt es um 108 Euro. Das beinhaltet immerhin eineinhalb Stunden Intensiv-Transformation und enthält alle nötigen Anweisungen, um die Liaison mit dem Beelzebub zu beenden. Während wir das Video schauen, macht unser Meister auch etwas, verspricht die Webseite: "Michael König-Breuss macht dabei seine Art der Fernbehandlung/Lichtarbeit."

In der Lehre bei einem indischen Guru

Wer ist König-Breuss? Seine Social-Media-Kanäle verraten, dass er einst "Devote bei Bhakti Marga" war. Von einem indischen Guru kann man offenbar einiges lernen. Heute reinigt König-Breuss als "Österreichs Nummer-eins-Seelenbergführer" mit seinem Unternehmen Gsundsi das Karma und die Aura seiner Kunden und vieles mehr. Auf seiner Webseite erfahren wir: "Alle Kurse, Seminare, Behandlungen und Haus-Harmonisierungen mit der König-Breuss-gsundsi-Methode sind in Verbindung mit Seelensprache/Lichtsprache, um die gigantische Transformationskraft über Klang, Schwingung und Licht überhaupt zu ermöglichen!"

Der Meister heilt auch die Verunreinigungen, die wir uns durch Impfungen oder sogar PCR-Tests eingefangen haben. In einem Youtube-Video berichtet er von einer Frau, die er energetisch behandelt hat und der ein Chip in den Rachen implantiert worden war. Den hat unser Held entfernt. König-Breuss ist sich sicher: "Mit diesen Chips bist du überall auffindbar, und jeder weiß, was du denkst und was du fühlst."

Unser achtsamer Heiler wird sicher fühlen, dass die Stiftung Gurutest ein bisserl böse ist ob des Humbugs, den er verbreitet, aber da müssen wir alle durch. Eine Erlösung bietet König-Breuss dem Gechipten natürlich an. Die Webseite verspricht: "Hier erfährst du, wie bestenfalls in nur 30 Minuten deine Corona-Covid-Impfungs-, PCR-Test- und Shedding-Nebenwirkungen, auch 'Long Covid und Post Vac' genannt, Vergangenheit sein können!" Was für König-Breuss spricht: Der Preis für das PCR-Test-Ausleitvideo ist sozial gestaffelt. Normalsterbliche zahlen 108 Euro, Millionäre und Wohlhabende bittet König-Breuss um 10.000 Euro mit der Frage: "Dieses Video kann lebensrettend sein. Was ist dein Leben wert?" Die Stiftung Gurutest antwortet in ihrer eigenen Seelensprache: "Jabistdudeppat."

Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★★☆

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeits-Faktor: ☆☆☆☆☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 23.12.2023)