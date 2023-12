Frühlingsstimmung in Bourges - die französische Stadt wurde für 2028 zur Europäischen Kulturhauptstadt ernannt. AFP/GUILLAUME SOUVANT

Bourges - Nach Budweis und Skopje darf sich 2028 nun auch die französische Stadt Bourges Kulturhauptstadt Europas nennen. Wie das französische Kulturministerium mitteilte, wurde die Entscheidung am Mittwoch getroffen. Bourges liegt knapp 250 Kilometer südlich von Paris in der Region Centre-Val de Loire und besitzt zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Bourges war in Frankreich mit Montpellier, Rouen und Clermont-Ferrand Favorit im Rennen um das prestigeträchtige europäische Label.

Die erste Stadt, die in Frankreich den Titel erhielt, war Paris im Jahr 1989, gefolgt von Avignon (2000), Lille (2004) und Marseille (2013). Budweis in der Tschechischen Republik und Skopje in Nordmazedonien als weitere Kulturhauptstädte für 2028 wurden bereits vor einigen Monaten ernannt. (APA, 14.12.2023)