Andreas Babler lässt sich beraten. Er hat einen Expertenrat aufgestellt, der ihm die dringend notwendige Fachkompetenz liefern soll. Darunter der Spitzendiplomat und ehemalige Kreisky-Sekretär Wolfgang Petritsch, der Energiespezialist und ehemalige OMV-Manager Marc Hall, die Sprachforscherin Ruth Wodak, der Polizei-Generalmajor Günter Krenn, der erfahrene Hochbürokrat Manfred Matzka, die EU-Parlamentsabgeordnete Evelyn Regner und die Ökonomin Isabella Weber ("Miterfinderin der Gaspreisbremse").

Schart Expertinnen und Experten um sich: SPÖ-Chef Andreas Babler. Christian Fischer

Babler hat also erkannt, dass er Expertise braucht (weil seine Themen zu eng sind), und er nimmt eine Anleihe bei Bruno Kreiskys legendären "1400 Fachleuten". "Kreisky 2.0" sagt die SPÖ dazu.

Babler scheint aber auch eine andere, grundsätzliche Anleihe bei Kreisky zu nehmen: Aggression gegen die ÖVP, Zurückhaltung gegenüber der FPÖ. In Interviews sagte er einerseits, die "radikalen Kräfte" in der ÖVP seien ein Hindernis für eine Kooperation mit der Volkspartei. Nehammer gehöre zu diesen Kräften. Gleichzeitig weigerte er sich in einem Interview mit Corinna Milborn auf Puls 24, Verhandlungen mit der Kickl-FPÖ über eine Koalition auszuschließen.

Bruno Kreisky wurde bekanntlich nur Kanzler, weil die FPÖ zunächst eine SPÖ-Minderheitsregierung duldete, ehe er dann drei absolute Mehrheiten hintereinander einfuhr. Vielleicht kann Babler in der FPÖ-Frage noch für etwas mehr Klarheit sorgen. (Hans Rauscher, 14.12.2023)