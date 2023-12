In Wien kam es in den vergangenen Wochen zu einer Reihe von Überfällen auf Banken, auch eine Tankstelle war betroffen.

Es war der vierte Banküberfall in Wien binnen weniger Wochen. Vergangenen Dienstagnachmittag betrat ein Mann eine Bankfiliale im Riverside Shopping Center in Liesing. Er trug eine Kapuzenjacke, hatte einen Schal ins Gesicht gezogen, hielt in einer Hand eine Schusswaffe und in der anderen einen Zettel. Er zeigte auf die Pistole und legte die Nachricht, mit der er das Aushändigen von Geld einforderte, auf das Pult. Dann floh der Mann, der später als etwa 1,70 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt beschrieben wurde.

Die Polizei fahndet seither nach dem Tatverdächtigen. Und sie ermittelt, ob ein Zusammenhang mit anderen Fällen besteht. Denn die Vorgangsweise ähnelt jener, die tags zuvor gleich bei zwei Überfällen beobachtet worden war. In der Wagramer Straße in der Donaustadt betrat am Montag ein ebenfalls mit Pistole und Papierzettel ausgestatteter Mann eine Bank – er verließ die Beratungsbank allerdings ohne Geld.

Erfolgreicher verlief eine Stunde später ein Überfall auf eine Tankstelle in Wien-Favoriten: Dort erbeutete ein ähnlich beschriebener Mann eine niedrige vierstellige Summe. Ende November schon waren in Wien zwei Banken ausgeraubt worden. Auch hier verlangte der mutmaßliche Räuber mit einer Schusswaffe und einer auf den Banktresen platzierten Nachricht Bargeld. In beiden Fällen spricht die Polizei von einem Mann mit "auffallend großer Nase".

Rückläufige Zahlen

Die Hauptstadt erlebt dieser Tage also eine Serie von Raubüberfällen – eine, die Aufmerksamkeit erregt, die aber üblicherweise selten vorkommt. Der Banküberfall ist ein Delikt, das in der Kriminalstatistik seit einem Jahrzehnt deutlich zurückgeht. Die Hochphase des Bankraubes verzeichnete das Bundeskriminalamt von Ende der 1980er- bis Anfang der 2010er-Jahre. 2007 gab es in Österreich die meisten Straftaten dieser Art, nämlich 135.

2013 waren es 79 Überfälle auf Banken und Geldinstitute, 2022 nur noch 17. Um zwei Drittel ging die Zahl in den vergangenen zehn Jahren zurück. Diese Entwicklung ist nicht auf Österreich beschränkt. In Dänemark etwa wurde im Jahr 2022 keine einzige Bank ausgeraubt. Der Generalsekretär der Internationalen kriminalpolizeilichen Organisation Interpol, der seit 2014 amtierende Deutsche Jürgen Stock, sagt immer wieder: "Der klassische Banküberfall stirbt aus." Petra Huber-Lintner, Leiterin des Büros für Allgemeine Kriminalität im Bundeskriminalamt, sagt, dass sich der Rückgang nicht auf Banken beschränke, sondern "den gesamten Deliktbereich Raub betrifft".

Überfälle auf Juweliere etwa sind noch seltener geworden als auf Banken: Waren 2013 in ganz Österreich noch 24 Schmuckgeschäfte betroffen und 2018 immerhin noch 13, hat sich die Anzahl seither bei rund fünf pro Jahr eingependelt. Die häufigste Form des Raubes ist jene im öffentlichen Raum, etwa der Überfall auf Personen in Parks, gefolgt von Überfällen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Haltestellen und schließlich in Wohnungen.

Das Sprengen, Herausreißen oder Aufbrechen von Bankomaten hingegen fällt in den Deliktbereich Einbruch. 2022 gab es 22 solche Fälle, was im internationalen Vergleich "sehr wenig ist", sagt Huber-Lintner.

Gründe für Rückgang

Banküberfälle zählte man in Österreich in diesem Jahr 13: zehn in Wien, jeweils einen in Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich. Insgesamt waren es 2023 bisher damit zwölfmal weniger als 2008. "Ein Bankraub ist heutzutage nicht mehr sehr lukrativ", erklärt die Juristin Huber-Lintner. Der Rückgang geht ihr zufolge vor allem darauf zurück, dass die Sicherheitsvorkehrungen stark verbessert wurden: Die Expertin im Bundeskriminalamt führt die stetige technische Weiterentwicklung von Überwachungskameras als Beispiel an, die Verbesserung von Tresorsystemen, aber auch den Einsatz von Security-Personal.

Das wirke ebenso abschreckend wie die hohe Aufklärungsquote – sie lag in den vergangenen zehn Jahren deutlich über 50 Prozent – sowie die drohenden Haftstrafen in Relation zu der oft geringen Beute. Denn: Es gibt heute weniger Bankfilialen, in denen außerdem weniger zu holen ist. Das vor Ort vorhandene Bargeld wurde über die Jahre reduziert. Damit sind weniger Scheine am Schalter erhältlich, was die Auszahlung zeitlich in die Länge zieht. Das Aufkommen der Self-Service-Filialen ohne persönliche Kundenbetreuung hat zudem Banken mit physisch anwesendem Personal verdrängt.

Ähnlich verhält es sich bei Tankstellen. Die Standorte sind oft abgelegen, die Arbeitszeiten lang – was Tankstellen häufig zum Schauplatz von Überfällen gemacht hat. Und auch das ändert sich: da 24-Stunden-Tankautomaten personalfreie Nachtdienste ermöglichen und zunehmend mit Karte bezahlt wird. Dementsprechend gingen die Überfälle auf Tankstellen in den vergangenen zehn Jahren ebenfalls zurück – von 100 pro Jahr auf 30.

Verbrechen im Internet

Generell sinkt die Zahl der Delikte im öffentlichen Raum seit geraumer Zeit, während sich Verbrechen verstärkt ins Internet verlagern. Huber-Lintner erklärt, dass der digitale Raum zwar neue Kriminalitätsfelder eröffnet habe, vor allem im Bereich des Betrugs. Gewaltkriminalität finde aber weiterhin analog statt. Die Voraussetzungen für eine Erpressung nach einem Datenraub seien ganz andere als jene für einen Banküberfall. Eines bleibe über die Jahre hinweg daher gleich: Bei den Tätern handelt es sich in der Regel um Männer, meist mit hoher Risikobereitschaft. Und: Geldprobleme bleiben eines der Hauptmotive.

