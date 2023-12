Auch der Grieche Kyriakos Mitsotakis und der Franzose Emmanuel Macron bearbeiteten den Ungarn Viktor Orbán. Oder ist es umgekehrt? EPA/OLIVIER HOSLET

So viel Zuwendung und aufmerksame Behandlung hat Viktor Orbán bei einem EU-Gipfel selten bekommen. Bevor sich die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer Donnerstagvormittag offiziell an den Verhandlungstisch setzten, wurde der ungarische Ministerpräsident von einem erlauchten Kreis zu einer Vorbesprechung eingeladen. Mit dabei: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der deutsche Kanzler Olaf Scholz und der ständige Ratsvorsitzende Charles Michel.

Einziges Thema: Was könne man tun, damit der Ungar seinen Widerstand gegen den Start der Beitrittsverhandlungen der EU mit der Ukraine aufgibt? Und wann wäre er bereit, einer Aufstockung des EU-Budgetrahmens um 50 Milliarden Euro zuzustimmen? Denn damit sollen die finanzielle Absicherung des Landes und die Versorgung mit Waffen bis 2027 sichergestellt werden.

Bereits in der Nacht davor hatte Michel allein auf Orbán eingeredet. Am Rande des Gipfels führte auch der neue polnische Premier Donald Tusk ein vertrauliches Gespräch mit ihm, sagte, er halte Orbán für einen "sehr pragmatischen Politiker". Das Ergebnis der Charmeoffensiven Richtung Budapest war zunächst bescheiden. Orbán ließ sich nicht darauf ein, den drängenden Forderungen nachzugeben. Stattdessen spitzte der ungarische Premier seine Position eher zu: Er halte die Ukraine schlicht nicht für "reif" für einen EU-Beitritt, sie sei ein korruptes Land. "Wir sind nicht in der Lage, mit den Verhandlungen zu beginnen", sagte er.

Vertagung des Entscheids

Es gebe überhaupt keinen Grund, jetzt über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zu entscheiden. Das sollte erst nach den Europawahlen geschehen, forderte er, wobei er unverblümt durchblicken ließ, dass er dabei auf einen Wahlsieg rechter Parteien hoffe, die den Widerstand gegen die Ukraine noch verstärken würden. Genau genommen ging es beim Gipfel gar nicht darum, sofort mit Verhandlungen zu beginnen, sondern deren Start prinzipiell eine Zustimmung zu geben. Das geht aber nur einstimmig. Die Kommission hatte in ihrem Bericht zum Stand der Vorbereitungen der Ukraine selbst darauf hingewiesen, dass Kiew noch nicht alle Bedingungen erfüllt habe. Das könnte bis März geschehen.

Die Regierungschefs hätten beim Gipfel also durchaus Spielraum bei den Formulierungen zu einem Kompromiss in der Sache. Sie könnten den Bericht der Kommission begrüßen und den baldigen Start echter Beitrittsverhandlungen gutheißen, einen einstimmigen Beschluss zum Verhandlungsmandat für die Kommission aber verschieben – auf das kommende Frühjahr. Dass Orbán auch die mächtigsten unter den Regierungschefs – aus Paris und Berlin – vorläufig auflaufen ließ, führten manche daher auf taktische Motive zurück. Er werde versuchen, im Zuge der bis in die Nacht reichenden Verhandlungen auch bei der langfristigen EU-Budgetplanung so viel wie möglich für sein Land herauszuholen.

Isolierter Orbán

Am Vortag hatte die Kommission bereits bekanntgegeben, dass sie 10,2 Milliarden Euro aus regulären EU-Töpfen für die Kohäsionsförderung freigeben werde. Ungarn habe die gestellten Bedingungen zur Absicherung einer unabhängigen Justiz erfüllt. Es geht dabei unter anderem darum, dass Richter sich direkt an den Europäischen Gerichtshof wenden können, ohne von der Regierung daran gehindert zu werden. In der Kommission hatte man gehofft, Orbán damit milde stimmen zu können.

Fehlanzeige. Aber der Gipfel sollte noch länger dauern. Wenn es hart auf hart ginge, könnte sogar bis Samstag gerungen werden, sagten Verhandler. Dass Kompromisse bei gewichtigen EU-Gipfeltreffen in der Regel immer erst in letzter Minute erfolgen, gehört dazu.

Sicher schien am ersten Verhandlungstag nur, dass Orbán sehr isoliert dastand. Nicht nur Michel – auch EU-Komissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola machten deutlich, wie wichtig ein Konsens zur Ukraine historisch wäre. Hinweise darauf lieferte der russische Präsident Wladimir Putin. Er erklärte in Moskau, er habe den Eindruck, dass die Unterstützung für die Ukraine in Europa im Abnehmen sei (siehe Bericht Seite 2).

Viele Regierungschefs schossen sich mit harten Worten auf Orbán ein. Man sei nicht "auf einem ungarischen Basar", auf dem man das eine gegen das andere abtauschen könne, kritisierte Belgiens Premier Alexander de Croo. "Orbán steht allein da", sagte ein Verhandler. Alle außer ihm seien dafür, 50 Milliarden Euro an Hilfen für die Ukraine im EU-Budgetrahmen festzuschreiben. (Thomas Mayer aus Brüssel, 14.12.2023)