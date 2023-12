Die Reibeisenstimme von Russ Bray wird wohl noch länger in Erinnerung bleiben. IMAGO/Shutterstock

Es ist verbrieft, dass Russ Bray daheim bei Ehefrau Sue in Welwyn Garden City, Hertfordshire, einen anderen Ton anschlägt, als er es fast 30 Jahre lang mit großem Erfolg im Beruf getan hat. Ab heute, Freitag, gibt der 66-jährige Brite im Alexandra Palace zu London den Caller der Darts-WM - zum letzten Mal. Nach 28 Weltmeisterschaften tritt Bray ab, ein Mann, der großen Anteil daran hat, dass sich das Kleine-Pfeile-auf-eine-Scheibe-aus-Sisal-Werfen vom belächelten Pub-Sport in ein hallenfüllendes Spektakel verwandelt hat, das auch regelmäßig TV-Traumquoten erzielt.

Niemand weiß so eindrucksvoll wie Bray davon zu künden, wenn ein Werfer, eine Werferin auf die beste Punktezahl kommt, die im Darts mit drei Würfen erzielt werden kann - dreimal Triple Zwanzig, drei Pfeile aus 2,37 Metern Wurfentfernung in eine Fläche von wenigen Quadratzentimetern platziert. "Onehundredandeighty!" röhrt Bray dann und die meist gut geölten Fans in der Halle flippen aus.

Brays Dienst an der Scheibe ist durch die Berufsbezeichnung "Caller" nur unzureichend erklärt. Der Vater von vier Kindern gibt eine Art Schiedsrichter. Neben dem Ausrufen der geworfenen Punktzahl, die er vor dem Einzug elektronischer Hilfen selber blitzschnell berechnen musste, hat der reich tätowierte Glatzkopf einzugreifen, wenn gegen Regeln verstoßen wird, sich Spieler nicht benehmen können oder das Publikum außer Rand und Band gerät.

Das Rechnen bezeichnet Bray selbst nicht als seine größte Stärke. Kollegen wie der nicht umsonst "The Kirkulator" genannte Kirk Bevins verfügen aber eben nicht über das unverwechselbare Timbre von "The Voice", das er übrigens nicht dem übermäßigen Konsum von Rauchwaren und Alkohol verdankt.

Thank you Russ Bray | The Voice retires from full-time refereeing

Darts legend Russ Bray will bring an end to his full-time refereeing career after the 2023/24 World Darts Championship Final... Russ will take up a new role as PDC Ambassador in 2024, and will continue to referee on the World Series stage. 📺 Watch darts LIV Professional Darts Corporation

Mutter Natur habe ihm die Reibeisenstimme geschenkt, sagt Bray und nützt sie auch über Darts hinaus. So ist er etwa als sonorer Anrufbeantworter zu haben. Besonders gerne strapaziert Bray aber seine Stimme für den Fußballklub West Ham United, schließlich ist er in South Ockendon und also im Osten des Londoner Großraums aufgewachsen.

Bray bleibt dem Sport als Botschafter erhalten. Zudem wird er bei Turnieren der World Series sowie bei Show-Events in aller Welt seine Stimme erheben, also auch hin und wieder in sein lustvoll gezogenes, befreiendes "Onehundredandeighty!" ausbrechen. (Sigi Lützow, 15.12.2023)