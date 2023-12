Barbershops schossen in den letzten Jahren wie die Schwammerln aus dem Boden. An gefühlt jeder Ecke werden Männerfantasien der guten alten Zeit erfüllt: Salons in Old-School-Ästhetik eingerichtet, die Barber passend dazu gekleidet mit hochgekrempelten Hemdsärmeln und Hosenträgern, und für die Kunden gibt's ein Glas Whisky.

Doch nicht überall bekommt man zur Rasur oder Bartpflege ungefragt eine Extraportion nostalgisch verklärten Lifestyle dazu. Zum Beispiel im Salon Ossig, gleich hinter dem Stephansdom in Wien. In dem reduziert eingerichteten Friseurgeschäft gibt es auch einen Bereich speziell für das Schönheitsprogramm rund um die männliche Gesichtsbehaarung. Herr Ewasali ist diesbezüglich einer der Fachleute des Teams. Bevor gestutzt und rasiert wird, gibt es erstmal eine Kopfmassage. Dann wird der Vollbart in Form gebracht.

Der sogenannte Faded Beard liegt im Trend. Getty Images

Herr Ewasali benutzt dazu einen handelsüblichen Trimmer – jedoch ganz ohne Aufsatz. Die Freestyle-Technik ist natürlich nur für Fortgeschrittene geeignet. Für zu Hause empfiehlt der Fachmann, den Bart mithilfe des Aufsatzes stufenweise zu stutzen. So bekomme man einen schönen Verlauf.

Verlaufender Barttrend

Apropos schöner Verlauf: Den sogenannten Faded Beard, also Bärte mit kantenlosen, weichen Übergängen zu den ausrasierten Schläfen hin, bezeichnet Lilly Frljak als größten Trend derzeit. Sie betreibt in Wels den Friseursalon Blck, der sich auf männliche Klientel spezialisiert. Graue Wände, schwarze Decke und Möbel sowie eine ausgefallene Lichtinstallation – man könnte sich auch in einem coolen Club wähnen, wären da nicht die typischen kippbaren Barberstühle. Frljak ist Friseurmeisterin, in ihrer Laufbahn hat sie auch schon mit dem Rapper Raf Camora zusammengearbeitet. Für die "billigen Barbershops", wie sie es nennt, in denen Menschen ohne Fachausbildung arbeiten, hat sie wenig übrig. Sie plädiert dafür, sich nur von Expertinnen und Experten rasieren zu lassen. Was ihr auch missfällt, sind Vollbärte mit markanten Linien. "Oft wird hierfür mit Farbe gearbeitet, um die Kanten möglichst hart zu gestalten. Das kann gesundheitsschädlich sein und sieht auch nicht besonders männlich aus", sagt Frljak.

Weiter geht's auf dem Friseurstuhl von Herrn Ewasali. Mit einem Pinsel schäumt er Rasiergel auf und trägt die Masse auf Hals und Wangen auf. Schaum aus der Dose ist für ihn keine Alternative, "das ist wie Fastfood", scherzt er. Eine emotionale Komponente der Nassrasur ist auch Frljak nicht fremd. "Es geht um Genuss." Beide schwören auf heiße Kompressen. Herr Ewasali legt ein warmes, feuchtes Handtuch auf das eingeschäumte Gesicht. Die Temperatur soll die Poren öffnen und ein gründlicheres Ergebnis bewirken. Ganz nebenbei ist dieser Schritt ein kleines Wellnesstreatment. Die Wärme tut gut, man entspannt sofort. Wer zu Hause keine Zeit oder Lust darauf hat, kann sich nach dem Duschen rasieren. Das warme Wasser habe den gleichen Effekt, sagt Herr Ewasali, der nach circa fünf Minuten die Kompresse entfernt und nochmal nachschäumt. Dann geht's los – mit einem traditionellen Rasiermesser schabt der Barber den Schaum von Wangen und Hals. Auch dessen Verwendung bedarf Übung, aber man habe den Dreh raus, sagt Herr Ewasali. Wichtig sei es, zuerst mit der Wuchsrichtung des Haares zu arbeiten und dann entgegen. So erreiche man ein möglichst glattes Ergebnis. Besonders jenen Menschen, die zu Hautirritationen neigen, empfiehlt er diese Technik.

Gegen den Strich?

Friseurmeisterin Frljak widerspricht: "Man lernt schon in der Fachausbildung, dass man immer nur mit in Wuchsrichtung des Haares rasiert." Gegen die Wuchsrichtung zu arbeiten reize die Haut, sagt auch Hautärztin Kerstin Ortlechner. Das Problem dabei sei aber, dass die Rasur nicht ganz glatt gelinge. Somit könne sie Herrn Ewasalis Ansatz in gewisser Weise schon nachvollziehen. "Oft entstehen Hautirritationen aber nicht wegen der Rasierrichtung, sondern wegen Bakterien. Der Rasierer sollte also nicht in der Dusche herumliegen und die Klinge maximal dreimal benutzt werden", sagt Ortlechner, die im 17. Bezirk in Wien eine Ordination betreibt.

Friseurin Lilly Frljak empfiehlt bei empfindlicher Haut die Trockenrasur. Eine antibakterielle Folie beuge etwaigen Entzündungen vor.

Immer mit der Wuchsrichtung rasieren, empfehlen Fachleute. Getty Images/iStockphoto

Als Herr Ewasali mit der Rasur fertig ist, folgt eine kalte Kompresse. Sie soll die Poren schließen und die Haut beruhigen. Danach trägt er Aftershave auf und massiert Bartöl in die Haare ein. Immer wieder liest man, Bartöl solle auch gegen Schuppen helfen. Laut Kerstin Ortlechner ein Irrglaube: "Für die Verwendung gibt es keinen dermatologischen Grund. Es ist ein Marketingschmäh." Wer über längere Zeit an Schuppen im Bart leidet, solle das medizinisch abklären lassen. Schuld könnte ein übermäßiges Wachstum eines bestimmten Hautpilzes sein. Wenn das ausgeschlossen ist, könne man die trockene Haut mit reichhaltigen Cremes und solchen, die Niacinamid oder Hyaluron enthalten, behandeln.

Geschmeidige Borsten

Und wie stets um die alltägliche Pflege des Bartes? Zweimal täglich solle man den Bart waschen, sind sich Frljak und Ortlechner einig. Ein eigenes Bartshampoo brauche es laut der Hautärztin nicht, es reiche ein herkömmliches Waschgel fürs Gesicht. Shampoo für Kopfhaare eigne sich jedenfalls nicht. Die seien zu aggressiv für die Gesichtshaut. Frljak empfiehlt, einmal wöchentlich den Bart mit Conditioner zu behandeln. Das mache ihn weicher. Auch das Föhnen, Kämmen und Stutzen abstehender Haare gehört laut der Friseurin zum Pflegeprogramm für einen geschmeidigen Bart. Die Hautärztin Ortlechner sieht das etwas differenzierter: "Barthaar hat nun mal eine andere Struktur als Kopfhaar. Das wird immer etwas struppig oder borstig sein. Gegen Föhnen und Bürsten spricht nichts, aber aus medizinischer Sicht ist die Verwendung eines Conditioners völlig unnötig", sagt die Dermatologin.

Als Herr Ewasali sein Programm abgeschlossen hat, ist der Bart akkurat in Form gebracht. Doch obwohl ein Experte am Werk war, kommt es auf dem glatt rasierten Hals zu Rötungen. Was man aber über die Behandlung sagen kann: Sie ist ein angenehmes Entspannungsprogramm zwischendurch. (Michael Steingruber, 23.12.2023)