Zieht die Konjunktur wieder an, dürfte die Knappheit an Arbeits- und Fachkräften noch größer werden, prognostiziert Kocher. Dafür gelte es, sich zu rüsten.

Der Fachkräftemangel wird auch im kommenden Jahr Schwerpunkt im Arbeits- und Wirtschaftsministerium bleiben. Auch wenn alle Prognosen bislang davon ausgehen, dass das Wirtschaftswachstum 2024 eher verhalten ausfallen wird, müsse man sich für den nächsten Aufschwung rüsten, sagt Ressortchef Martin Kocher (ÖVP). Wifo und IHS werden am 21. Dezember ihre Einschätzung vorlegen. Bei der Herbstprognose wurde für 2024 ein reales Wirtschaftswachstum von 1,2 bzw. 0,9 Prozent in Aussicht gestellt. Impulse könnten nun mit der Einigung auf ein Budget auch aus Deutschland kommen, hofft der Minister.

Kocher rechnet ab Mitte 2024 wieder mit rückläufigen Arbeitslosenzahlen. IMAGO/SEPA.Media

Auch wenn die Arbeitslosigkeit derzeit vor allem angesichts der Flaute in der Industrie leicht steige und sich damit auch die Lage für personalsuchende Betriebe etwas entspanne, könne man die Augen nicht vor erwartbaren Entwicklungen verschließen. Sei in einer "schwierigen konjunkturellen Phase" die Entspannung beim Arbeits- und Fachkräftemangel nur "leicht", werde "im nächsten Aufschwung die Knappheit noch größer", sagt Kocher. Er rechnet ab Mitte 2024 wieder mit rückläufigen Arbeitslosenzahlen. Die beim Arbeitsmarktservice registrierten offenen Stellen sind im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 16 Prozent auf 95.000 geschrumpft. Die Wirtschaftskammer klagte jüngst, 200.000 Jobs seien nicht besetzbar.

Zuzug aus Drittstaaten

Diverse Leitplanken wurden im heurigen Jahr bereits eingeschlagen. So wurde die Mangelberufsliste kürzlich beispielsweise um Lokführer oder Buslenker erweitert, was die Dienstleistungsgewerkschaft Vida auf den Plan gerufen hat. Sie sieht damit Lohn- und Sozialdumping sowie einem Aufweichen der Sicherheits- und AusbildungsStandards Tür und Tor geöffnet. Davon unberührt setzt Kocher weiterhin auf verstärkten Zuzug aus Drittländern. Heuer werden rund 8000 Rot-Weiß-Rot-Karten vergeben. Bis 2027 sollen jährlich mindestens 15.000 Menschen über diesen Weg nach Österreich gelockt werden.

Mehr Geld soll es zudem wieder für die Arbeitsmarktintegration Geflüchteter mit positivem Asylbescheid geben – und zwar 75 Millionen Euro, 2025 sind es noch einmal 75 Millionen. Was die Geflüchteten aus der Ukraine betrifft, so würden derzeit rund 17.000 einen Job ausüben. Das vorübergehende Aufenthaltsrecht für aus der Ukraine Vertriebene, das auch einen Arbeitsmarktzugang gewährt, wird im März 2024 auslaufen. Kocher geht davon aus, dass es verlängert wird.

Abbau von Arbeitsmarktbarrieren

Wie bereits im Regierungsprogramm angekündigt, sollen zudem Arbeitsmarktbarrieren für Menschen mit Behinderung abgebaut werden. So hat dieser Tage der Sozialausschuss eine Regierungsvorlage für spätere Arbeitsunfähigkeitsfeststellung unterstützt. Damit wird die Arbeitsunfähigkeitsfeststellung künftig statt wie derzeit ab 15 Jahren erst ab einem Alter von 25 möglich sein. Die entsprechende Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes soll mit Anfang Jänner 2024 in Kraft treten. Konkret bedeutet dies, das Betroffene bis zum 25. Lebensjahr nicht verpflichtet werden können, an einer Untersuchung der Arbeitsfähigkeit teilzunehmen. Sie sollen bis dahin vom AMS betreut werden und entsprechende Schulungen in Anspruch nehmen können. Kocher geht davon aus, dass dies einige Hundert Personen pro Jahrgang betrifft.

Wieweit sich die verstärkten Kontrollen auf Arbeitslose mit geringfügigem Zuverdienst auswirken, lässt sich noch nicht in Zahlen festmachen. Seit dem heurigen Sommer werden ja auch Unternehmen, die auffällig viele arbeitslose Geringfügige beschäftigen, strenger kontrolliert. Auch geringfügig Beschäftigte, die Arbeitslosengeld beziehen, müssen sich etwa im eigenen Betrieb um eine reguläre Arbeit bemühen. Bei "mangelnder Eigeninitiative" droht die Streichung des Arbeitslosengelds. "Anekdotisch" sei zu hören, so Kocher, dass einiges in Bewegung gekommen sei. (Regina Bruckner, 14.12.2023)